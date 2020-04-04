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Сколько коронавирус живет на поверхностях?

Сколько коронавирус живет на поверхностях?
13:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:На предметах из нержавеющей стали и пластика он выдерживал до трех дней.

Чтобы защитить себя от инфекции, нужно не только тщательно мыть руки, но также регулярно дезинфицировать поверхности предметов, к которым часто прикасаются руками.

Медики советуют периодически дезинфицировать дверные ручки, столешницы, сантехнику, предметы в туалетах, кухонные поверхности. Особое внимание нужно уделить смартфонам. Они являются неотъемлемой частью повседневной жизни, часто находятся в руках, так что риск заражения коронавирусом очень высок, пишет The health site.

Ученые констатируют: на некоторых поверхностях коронавирус может держаться особенно долго. Так, на медных предметах он держится около 18 часов, на картонных поверхностях – около 24 часов.

Ученые допустили, что коронавирус может передаваться через дыхание

"Жизнеспособность вируса была наивысшей на поверхностях из пластика и нержавеющей стали, на которых он способен сохраняться до трех дней", - информирует источник.

В целом, отмечают эксперты, твердые поверхности могут поддерживать инфекционный вирус, выделяемый в виде капель, до 72 часов. Помимо перечисленных, в их ряду также может быть стекло. Специалисты напомнили, что коронавирус SARS-CoV, вспышка которого наблюдалась в 2003 году, мог оставаться на стеклянной поверхности заразным до четырех дней. 

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Здоровье, Вирус, Коронавирус, Советы медиков, Китайский вирус, Covid-19, Сколько коронавирус живет на поверхностях.
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