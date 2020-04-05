Следим за фигурой: как не поправиться на карантине

1 Соблюдайте здоровый режим питания Вот вроде бы самое очевидное, но именно это правило многие игнорируют. Старайтесь придерживаться того режима питания, которому вы следовали до карантина. Смена привычного режима вызовет сбой в организме, отчего он может удивить вас внезапным сильным аппетитом. И не надо кардинально менять устоявшийся рацион. Конечно, если вы и до карантина ели бутерброды с утра до ночи, запивая их сладкой газировкой, то надо что-то менять в привычном рационе. Обязательно вводите в меню продукты, укрепляющие иммунитет.

2 Считайте калории Многие с презрением относятся к методу подсчета калорий, однако он гарантированно помогает удержаться от ненужного переедания. Только не стоит морить себя голодом и ставить дурацкие цели в стиле "максимум 1200 кКал в сутки". Питайтесь нормально! В сети запросто можно найти формулы расчета калорий с учетом пола, возраста, роста и текущего веса. Подсчитывая калории, вы можете позволить себе десерты и даже чуточку вредной еды в духе чипсов. Я подчеркиваю – чуточку, а не самую большую пачку. Подсчет калорий – один из эффективных способов похудеть без жесткой диеты.

3 Не ешьте перед монитором Откажитесь от еды у мониторов и тогда вы сможете следить за весом без усилий. Сейчас многие отвлекаются от тревожных мыслей за просмотром фильмов и сериалов. Тем более, что многие онлайн-кинотеатры стали бесплатными ресурсами на время карантина. Это здорово, однако не стоит без конца есть, пересматривая все серии любимого сериала. Отвлекаясь на увлекательный сюжет, мы даже не замечаем, что давным-давно наелись. Продолжаем жевать на автомате уже не от чувства голода, а просто потому что вкусно. Если вы ну никак не можете смотреть кино без еды, то запаситесь здоровой закуской вроде колечек морковки или салата из пекинской капусты с сухариками. Так же не стоит есть во время работы за компьютером или смотреть в телефон во время еды. Мозг занят обработкой информации, льющейся из мониторов, и не слишком-то обращает внимание на то, что желудок давно уж полон. Уберите все гаджеты и отключите мониторы на время трапезы.

4 Делайте зарядку Бегая по делам по всему городу, все мы сжигали немало калорий. Плюсуем сюда расход калорий на работу или учебу – и вот уже набегала приличная цифра. А теперь что же? Многие лежат дома на диванах, страдают и мало двигаются. И очень зря! Доказано, что ежедневные упражнения не только укрепляют здоровье, но еще и помогают контролировать уровень стресса. Не надо заниматься до седьмого пота, чтобы поддержать себя в тонусе. Достаточно выполнять простые упражнения во время карантина.

5 Наведите порядок в доме Минздрав рекомендует как можно чаще проводить влажную уборку в доме. Не только во время пандемии COVID-19, а все время. Помимо пользы для здоровья и радости глазам (ах, как приятно видеть вокруг чистоту!), уборка обладает и другими достоинствами. Она помогает нам навести порядок не только в доме, но и в голове. Чистюли нередко признаются, что им прямо на душе легче, когда они избавляются от хлама или оттирают потеки на раковине. Предлагаю всем нам следовать их примеру. И главный плюс в контексте нашей беседы – уборка это отличное занятие на время карантина, поскольку она прекрасно сжигает лишние калории. Так что доставайте швабры и пылесосы, начищайте окна до идеальной прозрачности и радуйтесь чистому дому.

6 Не налегайте на алкоголь Наверняка многие из вас заметили, что с наступлением карантина возрос спрос не столько на туалетную бумагу (ставшую уже притчей во языцех), сколько на алкогольные напитки. Ребята, следите за здоровьем. Алкоголь гробит наш организм, ослабляет иммунитет, делает нас слабее перед неприятностями, гарантирует дурное самочувствие и даже способствует перееданию из-за сопутствующих закусок. Я уже молчу о калорийности самой выпивки. 100 граммов "Мартини", на минуточку, это плюс 145 кКал. А в 100 граммах коньяка их почти 250! По понятым причинам, у многих сейчас появляются проблемы с засыпанием. Однако алкоголь уснуть не поможет, есть куда более хорошие способы побороть бессоницу без снотворных. Не надо глушить тоску выпивкой.