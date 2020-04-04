Витамин Е: отличная защита кожи, костей, мозга и сердца

Новости шоу бизнеса:Недавнее исследование предполагает, что витамин Е способствует укреплению костей, особенно у пожилых женщин, больше склонных к остеопорозу, чем мужчины.

Ученые из Центра медицинских наук Техасского технического университета изучили влияние токотриенолов (форма витамина Е) на плотность костей. Они привлекли 89 женщин в постменопаузе с остеопенией (состояние слабости костей).

Спустя 12 недель ученые обнаружили, что у женщин, которые ежедневно получали токотриенолы, снизилось количество маркеров резорбции кости. Высокая активность резорбции кости является распространенным признаком остеопении и причиной слабых костей.

Витамин Е в форме дельта-токотриенолов также улучшал скорость обмена костной ткани, подавляя регуляторы ремоделирования кости. Исследователи наблюдали это преимущество после шести недель приема.

"Такие остеопротективные эффекты ТТ [токотриенолов] могут быть частично обусловлены ингибированием окислительного стресса", - заключили они в своем исследовании.

Витамин Е для кожи, мозга и сердца

Помогает поддерживать здоровье кожи. Будучи мощным антиоксидантам, токотриенолы и другие формы витамина Е защищают кожу от повреждения свободными радикалами - основной причины преждевременного старения. Считается, что это помогает сохранить молодость кожи.

Защищает мозг. Благодаря способности подавлять воспалительные факторы, Витамин Е защищает мозг от заболеваний и деградации.

Улучшает здоровье сердца. Защищать сердце от повреждения свободными радикалами, улучшает его функциональность.

Источники витамина Е: орехи, семена, растительные масла, морепродукты, жирная рыба, зеленые овощи, яйца.