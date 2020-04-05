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"Витаминные бомбы": соки для повышения энергии

"Витаминные бомбы": соки для повышения энергии
17:51 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Трии вкусных и очень питательных соков "витаминных бомбы", которые принесут пользу и повысят выносливость.

Не нужно полностью лишать себя сладких, освежающих напитков, если вы соблюдаете принципы правильного питания и сокращаете сахар в рационе. 

Ананасовый и имбирный сок

Ананасы являются отличным источником энергии благодаря содержанию тиамина. Этот важный витамин группы B отвечает за преобразование пищи в энергию, которую тело использует для питания. Ананасы содержат фермент бромелайн, обладающий противовоспалительными и обезболивающими свойствами, полезными для облегчения симптомов остеоартрита и синусита.

Если вам кажется, что вкус ананаса слишком яркий и вяжущий, попробуйте добавить в смесь свежий имбирь, чтобы сбалансировать его. Имбирь обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, помогает укрепить иммунную систему.

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Ягоды, томатный и морковный сок

Ягоды являются отличными источниками витаминов и минералов, повышающих уровень энергии. Клубника богата витамином С и марганцем, черника является богатым источником антиоксидантов, защищающих организм от болезнетворных свободных радикалов, ускоряющих старения. Объединение двух ягод может привести к получению сладкого сока, насыщенного витаминами, минералами и питательными веществами.

Вы можете пойти дальше, добавив помидоры и морковь, сделав сок менее сладким и калорийным, но более полезным. Помидоры богаты ликопином, сильным антиоксидантом, играющим жизненно важную роль в снижении риска сердечных заболеваний и метаболического синдрома. Витамин А в моркови полезен для поддержания ясного зрения, здоровых костей и сильной иммунной системы.

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Гранатовый сок

Гранаты - один из самых полезных фруктов. В них много витамина С, К, фолиевой кислоты и калия, улучшающих функции организма. Он настолько хорош, что его не обязательно миксовать с другими соками.

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Питание, Здоровье, Сок, Польза, Витамин.
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