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Необычные симптомы коронавируса COVID-19

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Необычные симптомы коронавируса COVID-19
22:39 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Симптомами заболевания коронавирусной инфекции COVID-19 являются в основном гриппоподобные признаки, но также на нее могут указывать не совсем обычные, не "классические" нарушения.

  • 1

    Головокружение

    Почти десятая часть пациентов с COVID-19 в Ухане сообщили, рассказывая о симптомах инфекции, о необычных приступах головокружения и головных болях. Так, на начальной стадии заболевания коронавирусной инфекцией, когда еще нет характерных ухудшений, у людей возникали частые эпизоды головокружения, или они были внезапными и очень сильными.

  • 2

    Аносмия

    В Южной Корее, Китае, Италии уже имеются убедительные доказательства того, что значительное число пациентов с доказанной инфекцией COVID-19 столкнулась с потерей обоняния. Также заболевшие жаловались на утрату способности различать разные вкусы. Многие люди ощущали в реальности не существующие запахи.

  • 3

    Когнитивная нестабильность

    Согласно отчету дома престарелых в Вашингтоне, где почти треть жителей дала положительный результат теста на коронавирус, у половины заболевших COVID-19 инфицирование было бессимптомным. У некоторых пациентов были зафиксированы необычные симптомы: повышенное беспокойство, прострация, путаница мышления. Также известны данные о возникновении галлюцинаций в ходе заболевания.

  • 4

    Диарея

    Ее возникновение может быть симптомом инфекции, возникающим до тех изменений, которые заставляют людей обращаться к врачам. Ученые полагают, что вирус способен поражать желудочно-кишечный тракт, и во многих случаях симптомы, напоминающие кишечное расстройство, указывают на заражение коронавирусом даже при отсутствии кашля, одышки, болей в горле, высокой температуры.

  • 5

    Голубоватые губы

    По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), кожа с голубоватым, синеватым оттенком на губах – это тоже предупреждающий знак COVID-19. Такое изменение может возникать в связи с влиянием инфекции на сердечно-сосудистую систему.

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Здоровье, Советы медиков, Симптомы коронавируса, Covid-19, Пандемия коронавируса, Необычные симптомы коронавируса.
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