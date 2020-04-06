Необычные симптомы коронавируса COVID-19

1 Головокружение Почти десятая часть пациентов с COVID-19 в Ухане сообщили, рассказывая о симптомах инфекции, о необычных приступах головокружения и головных болях. Так, на начальной стадии заболевания коронавирусной инфекцией, когда еще нет характерных ухудшений, у людей возникали частые эпизоды головокружения, или они были внезапными и очень сильными.

2 Аносмия В Южной Корее, Китае, Италии уже имеются убедительные доказательства того, что значительное число пациентов с доказанной инфекцией COVID-19 столкнулась с потерей обоняния. Также заболевшие жаловались на утрату способности различать разные вкусы. Многие люди ощущали в реальности не существующие запахи.

3 Когнитивная нестабильность Согласно отчету дома престарелых в Вашингтоне, где почти треть жителей дала положительный результат теста на коронавирус, у половины заболевших COVID-19 инфицирование было бессимптомным. У некоторых пациентов были зафиксированы необычные симптомы: повышенное беспокойство, прострация, путаница мышления. Также известны данные о возникновении галлюцинаций в ходе заболевания.

4 Диарея Ее возникновение может быть симптомом инфекции, возникающим до тех изменений, которые заставляют людей обращаться к врачам. Ученые полагают, что вирус способен поражать желудочно-кишечный тракт, и во многих случаях симптомы, напоминающие кишечное расстройство, указывают на заражение коронавирусом даже при отсутствии кашля, одышки, болей в горле, высокой температуры.