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Лучший завтрак: с чего нужно начинать свое утро

Лучший завтрак: с чего нужно начинать свое утро
18:20 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Преимущества цельнозерновой овсянки для здоровья.

Цельнозерноввая овсянка предлагает многочисленные преимущества для здоровья при регулярном потреблении в рамках сбалансированной диеты. Особенно каша хороша на завтрак - дает энергию и надолго сохраняет сытость. 

Овес содержит витамины и минералы. Богат железом, фосфором, тиамином (витамин группы B, который помогает предотвратить разрушение нервных клеток), цинк, необходимый для обмена веществ и иммунной системы.

Помогает похудеть. Употребление в пищу овсянки на завтрак обуздывает голод и аппетит в конце дня. При смешивании с водой растворимое волокно в овсяной муке создает "материал", который может часами сидеть в желудке, вызывая ощущение сытости - у вас меньше шансов переесть. Контроль над аппетитом может помочь вам сбросить вес или поддерживать его здоровым.

Поможет стабилизировать уровень сахара в крови. Овсянка является хорошим источником растворимого волокна бета-глюкана - оно помогает инсулину регулировать уровень сахара в крови. Если продукт употребляется без добавления сахара, то он особенно полезен для людей с диабетом 2 типа. Адекватное потребление бета-глюкана значительно снижает уровень холестерина.

Предотвращает расстройства пищеварения. Поскольку овес богат клетчаткой, он может помочь уменьшить запор и способствовать здоровому опорожнению кишечника.

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3 вкусные и полезные добавки к овсянке

Семена льна и груши. Вы обогатите свой завтрак белком, клетчаткой, железом, кальцием, витамином С.

Грецкие орехи и цедра лимона. Завтрак станет источником омега-3 жирных кислот, приобретет освежающий вкус и менее вязкую текстуру.

Жареные семечки и корица. Обжарка усилит ореховый вкус семечек, а корица сделает завтрак удивительно ароматным.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Завтрак, Польза, Овсянка.
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