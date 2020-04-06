Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего
Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего
Санкции против РФ: Украина заручилась поддержкой Финляндии
Санкции против РФ: Украина заручилась поддержкой Финляндии
Игроки Шахтера проведут уроки физкультуры (Видео)
Игроки Шахтера проведут уроки физкультуры (Видео)
Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь

Боремся с морщинами: несколько действенных способов

Боремся с морщинами: несколько действенных способов
19:27 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Топ-6 лучших способов борьбы с морщинами.

Регулярные физические нагрузки имеет много плюсов для здоровья, также делая кожу более упругой и эластичной. И это далеко не все неожиданные средства борьбы с морщинами.

Не хмурьте лоб, не гримасничайте. Если вы часто хмурите лоб или делаете гримасы на лице, то морщины образуются быстрее. Постарайтесь контролировать мимику, и кожа на лице будет более гладкой в течение длительного времени.

Спите на спине. Сон в разных позах по ночам приводит к образованию так называемых морщин сна. Они появляются из-за привычки спать на боку, когда кожа само собой образует складки. Не менее опасен и сон на животе. Лучшая поза для сна в плане профилактики и возрастных морщин - на спине.

Лучший завтрак: с чего нужно начинать свое утро
Лучший завтрак: с чего нужно начинать свое утроЧитать полностью

Больше витамина С. Этот витамин очень полезен для кожи. Он помогает уменьшить покраснения, убрать темные пятнышки и выровнять тон кожи. Употребляйте фрукты, богатые этим витамином, включая цитрусовые.

Какао творит чудеса. Какао содержит эпикатехин и катехин - антиоксиданты, защищающие кожу от повреждений солнечным светом. Какао также сохраняет увлажнение кожи, улучшает кровоток и делает саму кожу более гладкой.

Ешьте сою. Она защищает кожу и улучшает ее внешний вид. Исследования показывали, что нанесение соевых масок или употребление сои в виде пищевых добавок восстанавливает ущерб от воздействия солнца. Также этот продукт выравнивает тон кожи.

Здоровые ногти: натуральные средства для ухода

Не мойте лицо слишком часто. Вымывание лица - полезная привычка, особенно сейчас, но не увлекайтесь ей слишком сильно. Водопроводная вода может забирать естественную влагу кожи и вымывать защитный слой. А это приводит к образованию морщин на лице. Пользуйтесь специальными увлажнителями для лица или мылом, сохраняющим влагу на коже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Красота, Морщины, Старение, Витамин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо всем! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
03 Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
04 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
05 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
В Италии падает число тяжело больных COVID-19
В Италии падает число тяжело больных COVID-19
Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей
Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей
Легендарную белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе
Легендарную белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь