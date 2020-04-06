Боремся с морщинами: несколько действенных способов

Новости шоу бизнеса:Топ-6 лучших способов борьбы с морщинами.

Регулярные физические нагрузки имеет много плюсов для здоровья, также делая кожу более упругой и эластичной. И это далеко не все неожиданные средства борьбы с морщинами.

Не хмурьте лоб, не гримасничайте. Если вы часто хмурите лоб или делаете гримасы на лице, то морщины образуются быстрее. Постарайтесь контролировать мимику, и кожа на лице будет более гладкой в течение длительного времени.

Спите на спине. Сон в разных позах по ночам приводит к образованию так называемых морщин сна. Они появляются из-за привычки спать на боку, когда кожа само собой образует складки. Не менее опасен и сон на животе. Лучшая поза для сна в плане профилактики и возрастных морщин - на спине.

Больше витамина С. Этот витамин очень полезен для кожи. Он помогает уменьшить покраснения, убрать темные пятнышки и выровнять тон кожи. Употребляйте фрукты, богатые этим витамином, включая цитрусовые.

Какао творит чудеса. Какао содержит эпикатехин и катехин - антиоксиданты, защищающие кожу от повреждений солнечным светом. Какао также сохраняет увлажнение кожи, улучшает кровоток и делает саму кожу более гладкой.

Ешьте сою. Она защищает кожу и улучшает ее внешний вид. Исследования показывали, что нанесение соевых масок или употребление сои в виде пищевых добавок восстанавливает ущерб от воздействия солнца. Также этот продукт выравнивает тон кожи.

Не мойте лицо слишком часто. Вымывание лица - полезная привычка, особенно сейчас, но не увлекайтесь ей слишком сильно. Водопроводная вода может забирать естественную влагу кожи и вымывать защитный слой. А это приводит к образованию морщин на лице. Пользуйтесь специальными увлажнителями для лица или мылом, сохраняющим влагу на коже.