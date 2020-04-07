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Музыкальная терапия: польза для сердца

Музыкальная терапия: польза для сердца
17:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Музыкальная терапия эффективна даже для людей, перенесших сердечный приступ.

Кто уже сталкивался с сердечной катастрофой, рискует повторно пережить инфаркт и заиметь сердечно-сосудистое заболевание.

Чтобы посмотреть, как на сердце влияет музыка, врачи обследовали 350 человек. Все они страдали от постинфарктной стенокардии — боли в груди, которая периодически появляется после пережитого инфаркта. Половина из них полчаса каждый день получала лечение музыкой.

Причем для каждого пациента подобрали мелодии, эффективно воздействующие именно на его сердце. Эти звуки успокаивали, доставляли удовольствие, заставляли зрачки расширяться. Слушать нужно было с закрытыми глазами в спокойной обстановке.

Состояние участников оценивали каждые три месяца на протяжении года, затем раз в год — в течение шести лет. Выяснилось, что пациенты, получавшие не только традиционное, но и музыкальное лечение, значительно реже ощущали боль в груди. Кроме того, у них снизился уровень беспокойства и редко развивались болезни сердца.

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Среди пролеченных музыкой на 18% реже встречалась сердечная недостаточность, на 23% было меньше сердечных приступов, на 20% снизилась потребность в операции по шунтированию коронарной артерии и на 16% реже фиксировались случаи «сердечной смерти».

Все это говорит об огромной пользе для сердца мелодичных ритмов, приятной музыки и расслабления.

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Сердце, Здоровье, Музыка, Польза.
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