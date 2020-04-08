Как правильно выстроить свой рацион питания после завершения поста

Новости шоу бизнеса:"Входить" в свой привычный рацион питания нужно постепенно и осторожно.

После завершения поста нужно как следует наверстать упущенное. И за несколько дней съесть то, что было под запретом последние месяцы. Такого мнения придерживается большинство людей, поэтому они устраивают на Пасху пышные застолья, которые затем продолжаются не один день.

Однако это только вредит организму и перечеркивает положительный эффект, который достигался неделями воздержания.

После продолжительного ограничения рациона бесконтрольный приём пищи - это настоящий шок для пищеварительной системы и всего организма.

В первые дни после прекращения поста лучше вообще не употреблять мясо и мясные продукты, поскольку они будут слишком "тяжелыми" для пищеварения.

Начинать нужно с нежирной рыбы, кисломолочных продуктов и яиц. Диетологи рекомендуют первые несколько недель постепенно добавлять в рацион по одному новому продукту или блюду в день. За один месяц можно полностью и без серьёзных последствий войти в привычный режим питания.