Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах

1 Сельдерей Этот овощ почти на 95% состоит из воды, содержит калий, фолиевую кислоту, клетчатку и около 30% суточной потребности в витамине К. И при этом сельдерей - очень низкокалорийный продукт. В 100 г этого чудо-овоща содержится только 6 калорий. Но сельдерей - капризный овощ, и его надо употреблять в пищу в свежем виде, не подвергая тепловой обработке. Так он сохранит максимум полезных свойств. Кроме этого, сельдерей и в свежем виде быстро утрачивает полезные свойства - в течение недели хранения.

2 Капуста Это первый овощ, который ассоциируется с диетами. Это один из низкокалорийных продуктов, содержащий на одну порцию примерно 33 калории - около 3 г белка и 2,5 г клетчатки. Также это один из немногих продуктов, содержащих жирные омега-3 кислоты, который человек получает в основном из рыбы. Как и другие листовые овощи, капуста насыщена витаминами и фолиевой кислотой.

3 Черника Эти ягоды соревнуются за первое место среди продуктов, богатых антиоксидантами. Среди ягод и фруктов это неоспоримый лидер по содержанию антиоксидантов. Чашка черники в день покроет 14 % суточной потребности в витаминах. 100 г черники или голубики содержат всего лишь 85 калорий.

4 Огурец Всем давно известно, что огурец на 90% состоит из воды и содержит небольшое количество калорий - 16 калорий на 100г. Огурцы нужно употреблять в пищу тщательно вымытыми и неочищенными, так как основная часть витаминов содержится в кожуре и в семенах. Это питательные волокна, витамин А в форме бета-каротин, необходимый для правильной работы наших глаз.

5 Помидоры Помидоры известны высоким содержанием вещества ликопина, которое помогает организму бороться с рядом хронических заболеваний и придает этому овощу красный цвет. Помимо этого помидоры богаты витаминами А, С, И2, фолиевой кислотой, хромом, калием, клетчаткой. Один томат среднего размера содержит всего 25 калорий.

6 Грейпфрут Помните диету из яиц и грейпфрута из фильма "Реквием по мечте"? Авторы фильма не зря взяли этот фрукт в качестве основы диеты, ведь его употребление способствует снижению веса. Грейпфрут содержит большое количество клетчатки, которая позволяет ощутить состояние сытости после его употребления. При этом одна половина данного цитрусового содержит только 50 калорий. 50 калорий - и Вы чувствуете себя сытыми!! Еще одним полезным свойством грейпфрута является его способность стабилизировать уровень сахара в крови. Как и все цитрусовые, грейпфрут богат витамином С, и его употребление является профилактикой ряда заболеваний от простудных до болезней сердечно-сосудистой системы. Полезные вещества, содержащиеся в грейпфруте, помогают снизить уровень холестерина в крови, улучшают пищеварение. Грейпфрут - это идеальный фрукт для женщин, находящихся в положении, ведь он богат фолиевой кислотой.

7 Брокколи Этот овощ рекомендуется употреблять в пищу в свежем виде или приготовленным на пару - так он сохранит все богатство полезных веществ. Уникальность брокколи заключается в содержащимся в нем веществе сульфоране - органическом соединении, которое оказывает противораковый и антибактериальный эффект. Помимо этого брокколи содержит витамины А, С, Е и К. Одна порция брокколи содержит 20% суточной потребности в клетчатке и всего 31 калорию.

8 Мускусная дыня или канталупа Этот вид дыни отличается повышенным содержанием бета-каротина, так необходимого для нашего зрения. 100 г такой дыни восполнит суточную потребность организма в Калии, витаминах А и С и содержит только 55 калорий.

9 Цветная капуста Этот овощ по достоинству признан универсальным и питательным. Он содержит антиоксиданты и фитохимические вещества, помогающие организму справляться с хроническими заболеваниями. Цветная капуста богата также фолиевой кислотой, витаминами С и К. Одна порция этого овоща содержит 25 калорий.

10 Ежевика Как большинство ягод, ежевика богата витамином С и антиоксидантом биофлавоноидом, благодаря чему употребление ежевики является залогом долгой и здоровой жизни клетки, что выражается в молодости кожи. Также ежевика нормализует пищеварение. Одна порция таких ягод содержит 62 калории.

11 Салат Латук Как большинство салатов, латук является низкокалорийным. На одну порцию приходится 10 - 20 калорий. Вы не получите белка, употребляя латук, но насытитесь такими веществами, как фолиевая кислота, железо, витамины А и С.

12 Апельсин Помимо всем известного витамина С, апельсин богат и другими веществами. Употребление апельсина стимулирует выработку коллагена, что обеспечивает красивый и здоровый вид коже. Сердцевина апельсина (белые волокна) содержат вещества, снижающие уровень холестерина и сахара в крови. Один средний апельсин содержит 80 калорий.