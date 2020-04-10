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Курение негативно влияет на состояние больных COVID-19

Курение негативно влияет на состояние больных COVID-19
11:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Подтверждено, что негативное влияние на ход выздоровления дает курение.

Табачный дым может приводить к осложнениям в ходе коронавирусной болезни.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

"Не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог, но с уверенностью скажу, что сигарентный дым ухудшает течение коронавирусной болезни, а также приводит к осложнениям, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни, особенно когда присоединяется пневмония", - сказал он.

Также он порекомендовал не "играть с подпалом растительности". Ляшко отметил, что в настоящее время проводится мониторинг атмосферного воздуха, и в случае превышения допустимой концентрации об этом сразу будет сообщаться населению. Предоставляться будут соответствующие рекомендации, что нужно делать, чтобы исключить риск для здоровья украинцев в этой ситуации.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине - 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных исходов, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Курение, Эпидемия, Сигареты, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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