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Укрепляем иммунитет: на какие продукты стоит обратить внимание

Укрепляем иммунитет: на какие продукты стоит обратить внимание
12:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:4 самых полезных продукта, которые помогут укрепить Ваш иммунитет.

Укрепить защитные силы иммунной системы можно с помощью правильно сбалансированного питания. В ежедневном рационе должны обязательно быть овощи, ведь они богаты на витамины и полезные вещества. 

Чеснок

Этот продукт содержит ценный аллицин, который трансформируется в органосульфиды, предотвращающие сбой в клетках при их размножении. То есть, это самый настоящий продукт для снижения риска возникновения раковых опухолей. А еще благодаря чесноку вы можете бороться с катарактой, инсультом, чистить сосуды и не бояться простудных заболеваний.

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Фиолетовый лук

В этом луке также есть аллицин, а еще антоцианы и квертецин, дающие преимущество в борьбе с раковыми клетками. Красный лук можно и нужно есть гипертоникам, а еще он, несмотря на свой необычный цвет, более гипоаллергенный продукт, нежели его репчатый или салатный собрат. В красном луке много цинка, а значит, у вас есть шансы сделать организм неуязвимым к простудам.

Свекла

Многие забывают о том, что в свекла - источник железа, а значит ее можно и нужно есть наряду с печенью, гречкой и гранатом, которые традиционно считаются основой рациона при железодефицитной анемии. В свекле много клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы. А еще этот продукт поддерживает иммунную систему, защищая организм от бактерий и инфекций всех типов.

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Сладкий перец

В составе этого овоща много антиоксидантов. Сладкий перец оказывает противовоспалительное и бактерицидное воздействие на организм. Он также чистит кровь от токсинов и показан в период восстановления после отравлений.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Иммунитет, Овощи, Польза.
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