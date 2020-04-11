Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денисова: Оккупанты скрывают реальное число зараженных коронавирусом в Крыму
Денисова: Оккупанты скрывают реальное число зараженных коронавирусом в Крыму
Шмыгаль созвал Совет по экономразвитию: что обсуждалось
Шмыгаль созвал Совет по экономразвитию: что обсуждалось
Тайсон назвал величайшего боксера в истории
Тайсон назвал величайшего боксера в истории
Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
Как в сказке: самые красивые острова Бразилии

Кушайте и молодейте: надежные продукты для долголетия

Смотрите фото (10)
Кушайте и молодейте: надежные продукты для долголетия
02:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Существуют простые продукты, включая которые в питание после 35 лет, мы обретаем возможность выглядеть моложе.

  • 1

    Зеленый чай. Эффективно поддерживает молодость тела, защищая клетки от повреждений окислительным стрессом (его вредное влияние усиливается в возрасте после 35 лет).

    "Он также содержит мощные антиоксиданты флавоноиды, блокирующие механизмы повреждения ДНК, связанные с действием токсичных химических веществ, которые вызывают старение организма", - поясняют специалисты.

  • 2

    Куркума. Одна из лучших среди продуктов, помогающих выглядеть моложе. Специя эффективно борется с повреждением клеток, хроническими заболеваниями и старением, поддерживает в хорошем состоянии кожу.

    "Исследования показывают, что ее пигмент куркумин тормозит укорочение теломер (концевых участков ДНК), являющееся основной причиной дегенеративных заболеваний, старения", - рассказывает издание.

  • 3

    Овсянка. Доступный простой продукт также рекомендуется для питания после 35. Ее употребление повышает в организме уровень "гормона радости" серотонина, улучшающего общее самочувствие. Нет лучшего способа выглядеть моложе, чем чувствовать себя счастливым, подчеркивают эксперты.

  • 4

    Йогурт. Этот простой продукт содержит пробиотики и белок, что эффективно поддерживает молодость клеток.

  • 5

    Фасоль, чечевица. В их состав входят растительные незаменимые аминокислоты, удовлетворяющие потребности тела в белке, а также борющиеся с болезнями фитохимические вещества. Хотите выглядеть моложе после 35, - ешьте бобовые.

  • 6

    Приготовленные помидоры. После термической обработки продукт помогает организму лучше усваивать ликопин – мощный антиоксидант, защищающий кожу от повреждений, поддерживающий ее упругость.

  • 7

    Морковь. Простой продукт богаты витамином А, который помогает восстанавливаться поврежденным волокнам коллагена, обеспечивающего эластичность, молодость кожи. Также обычная морковка эффективна в борьбе с раком.

  • 8

    Шампиньоны. Грибы являются одним из немногих продуктов, содержащих витамин D, которого большинству людей не хватает. Без него организм не можете должным образом усвоить кальций – важнейший минерал для сопротивления старению.

  • 9

    Апельсины. Прекрасный источник витамина С, укрепляющего иммунитет, поддерживающего тело в тонусе. Их потребление стимулирует выработку организмом коллагена, делающего кожу гладкой и подтянутой.

Укрепляем иммунитет: на какие продукты стоит обратить внимание

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Здоровье, Молодость, Продукты, Фрукты, Долголетие, Овощи, Полезные свойства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
02 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
03 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
04 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
05 Открыта ранее неизвестная часть храма Рамзеса II в Абидосе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках
В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках
В Италии продлили ограничительные меры
В Италии продлили ограничительные меры
В Украине появятся полмиллиона рабочих мест
В Украине появятся полмиллиона рабочих мест
Впервые: Боб Дилан возглавил чарт Billboard (Видео)
Впервые: Боб Дилан возглавил чарт Billboard (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь