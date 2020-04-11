Кушайте и молодейте: надежные продукты для долголетия

1 Зеленый чай. Эффективно поддерживает молодость тела, защищая клетки от повреждений окислительным стрессом (его вредное влияние усиливается в возрасте после 35 лет). "Он также содержит мощные антиоксиданты флавоноиды, блокирующие механизмы повреждения ДНК, связанные с действием токсичных химических веществ, которые вызывают старение организма", - поясняют специалисты.

2 Куркума. Одна из лучших среди продуктов, помогающих выглядеть моложе. Специя эффективно борется с повреждением клеток, хроническими заболеваниями и старением, поддерживает в хорошем состоянии кожу. "Исследования показывают, что ее пигмент куркумин тормозит укорочение теломер (концевых участков ДНК), являющееся основной причиной дегенеративных заболеваний, старения", - рассказывает издание.

3 Овсянка. Доступный простой продукт также рекомендуется для питания после 35. Ее употребление повышает в организме уровень "гормона радости" серотонина, улучшающего общее самочувствие. Нет лучшего способа выглядеть моложе, чем чувствовать себя счастливым, подчеркивают эксперты.

4 Йогурт. Этот простой продукт содержит пробиотики и белок, что эффективно поддерживает молодость клеток.

5 Фасоль, чечевица. В их состав входят растительные незаменимые аминокислоты, удовлетворяющие потребности тела в белке, а также борющиеся с болезнями фитохимические вещества. Хотите выглядеть моложе после 35, - ешьте бобовые.

6 Приготовленные помидоры. После термической обработки продукт помогает организму лучше усваивать ликопин – мощный антиоксидант, защищающий кожу от повреждений, поддерживающий ее упругость.

7 Морковь. Простой продукт богаты витамином А, который помогает восстанавливаться поврежденным волокнам коллагена, обеспечивающего эластичность, молодость кожи. Также обычная морковка эффективна в борьбе с раком.

8 Шампиньоны. Грибы являются одним из немногих продуктов, содержащих витамин D, которого большинству людей не хватает. Без него организм не можете должным образом усвоить кальций – важнейший минерал для сопротивления старению.