Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
Главные события недели: мировая пандемия, карантин в Украине, дело против Черновол и другое
Главные события недели
Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине
Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине
Изготовляет светильники: Дэвид Линч признался, чем занимается на карантине
Дэвид Линч признался, чем занимается на карантине

Скушать банан перед сном не так уж и вредно: в чем плюсы

Скушать банан перед сном не так уж и вредно: в чем плюсы
21:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этот фрукт способствует выработке мелатонина и приносит организму много пользы.

Диетологи утверждают, что справиться с чувством голода в вечернее время поможет банан, даже тем, кто сидит на диете.

Банан - очень самодостаточный фрукт. В нем содержится масса полезных веществ, которые необходимы человеку круглый год. Особенно ценится банан из-за большого содержания калия. Этот микроэлемент нужен для нормального функционирования сердца и кровеносной системы. Недостаток калия отражается на состоянии волос и ногтей, кожа тускнеет и приобретает землистый оттенок. Чтобы этого избежать - почаще употребляйте бананы.

Вторая причина съесть вечером банан заключается в том, что желтый фрукт способствует выработке мелатонина, без которого уснуть очень трудно.

Полезное дополнение в вашем рационе: виноград поможет сохранить фигуру

А еще банан, несмотря на свою калорийность, помогает бороться с лишним весом. Он содержит клетчатку, выводит лишнюю воду из организма, снимает отеки и нормализует обменные процессы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Продукты, Полезные свойства, Банан, Фрукт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
03 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
04 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
05 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Австрии: более половины инфицированных выздоровели
В Австрии коронавирус победили уже почти 7 тысяч человек
Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь