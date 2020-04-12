Скушать банан перед сном не так уж и вредно: в чем плюсы

Новости шоу бизнеса:Этот фрукт способствует выработке мелатонина и приносит организму много пользы.

Диетологи утверждают, что справиться с чувством голода в вечернее время поможет банан, даже тем, кто сидит на диете.

Банан - очень самодостаточный фрукт. В нем содержится масса полезных веществ, которые необходимы человеку круглый год. Особенно ценится банан из-за большого содержания калия. Этот микроэлемент нужен для нормального функционирования сердца и кровеносной системы. Недостаток калия отражается на состоянии волос и ногтей, кожа тускнеет и приобретает землистый оттенок. Чтобы этого избежать - почаще употребляйте бананы.

Вторая причина съесть вечером банан заключается в том, что желтый фрукт способствует выработке мелатонина, без которого уснуть очень трудно.

А еще банан, несмотря на свою калорийность, помогает бороться с лишним весом. Он содержит клетчатку, выводит лишнюю воду из организма, снимает отеки и нормализует обменные процессы.