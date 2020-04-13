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Топ продуктов, от которых следует отказаться при гриппе

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Топ продуктов, от которых следует отказаться при гриппе
15:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существует 4 типа продуктов, употребление которых может усугубить самочувствие при гриппе или простуде.

Даже если вы сделали вакцину от гриппа и моете руки по 100 раз на дню, никто не гарантирует, что злостная простуда вас обойдет. Если это случилось, то самое главное, — это избежать ухудшения состояния.

Как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому пожалейте себя и ограничьте потребление этих самых продуктов при заболевании.

Жирная пища, газированные напитки, промышленные соки и продукты с высоким содержанием сахара

Известно, что высокое содержание сахара подавляет иммунную систему и провоцирует воспалительный процесс. Что касается жирных продуктов, они гораздо труднее усваиваются организмом в сравнении с белковой и углеводной пищей, а значит, могут спровоцировать боли в желудке.

Кроме того, при употреблении сладостей, сахар частично оседает на стенках горла и ротовой полости, что только способствует размножению патогенных бактерий, усиливая воспалительные процессы в ротоглотке.

Замените вышеупомянутые продукты чистой питьевой водой, травяными чаями. Если вам хочется чего-то сладкого, налегайте на мед или сухофрукты.

Молочные продукты

Некоторые пациенты замечают, что молочные продукты при простуде уплотняют мокроту в горле, тем самым препятствуя ее скорейшему выведению.

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Но ученые до сих пор не сошлись во мнении относительно того, действительно ли молочные продукты ухудшают застойные состояния при простуде. Доказательств этого, как и опровержений, в настоящее время нет, а потому если вы считаете, что молоко и молочные продукты мешают выздоровлению, от их употребления в период болезни можно отказаться.

Алкогольные напитки

Во время болезни алкоголь нужно исключить, поскольку они способствуют обезвоживанию организма, что недопустимо при острых респираторных вирусных инфекциях. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.

Рафинированные углеводы

К сожалению, в таких углеводах нет ничего полезного. Врачи-диетологи советуют вовсе исключить их из своего рациона питания, тем более при болезни. Все дело в том, что рафинированные углеводы – это высококалорийное питание, что оказывает на организм определенную нагрузку. И кроме этого, они подавляют активность иммунной системы. Так, американскими учеными было доказано, что обильное потребление углеводов снижает функциональность лейкоцитов – иммунных клеток, защищающих наш организм от патогенных возбудителей и любых чужеродных агентов.

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Здоровье, Продукты питания, Заболевание, Грипп, Советы медиков, Что нельзя есть при гриппе.
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