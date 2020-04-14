Плюс к молодости: продукты, продлевающие красоту и хорошую форму

1 Авокадо Авокадо содержит ненасыщенные жиры в особой форме, благодаря которой они с легкостью проникают в клеточные мембраны, защищая их ДНК от агрессивного влияния окружающей среды.

2 Тыквенные семечки Благодаря высокому содержанию цинка, серы, витамина Е и кислот Омега-3 можно уменьшить количество морщин и даже сгладить шрамы пост акне. Есть их нужно сырыми, а не поджаренными.

3 Жирные сорта рыбы Омега-3, которые содержатся в жирной морской рыбе, имеют свойство притягивать и удерживать влагу в клетках кожи, что, в последствии, может помочь разгладить мелкие и мимические морщинки.

4 Мидии В них много селена, который положительно влияет на синтез эластина в эпидермисе, то есть улучшает тургор кожи и хорошо уплотняет ее.

5 Бобовые Коллагеновые волокна кожи состоят из аминокислот, входящих в белковые продукты. Эти волокна обеспечивают нам четкий овал лица и защищают кожу от возрастного провисания.

6 Домашние помидоры Помидоры обладают мощной клеточной защитой, аналогичной SPF-фактору.