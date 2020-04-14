Плюс к молодости: продукты, продлевающие красоту и хорошую форму

Авокадо
Авокадо содержит ненасыщенные жиры в особой форме, благодаря которой они с легкостью проникают в клеточные мембраны, защищая их ДНК от агрессивного влияния окружающей среды.
Тыквенные семечки
Благодаря высокому содержанию цинка, серы, витамина Е и кислот Омега-3 можно уменьшить количество морщин и даже сгладить шрамы пост акне. Есть их нужно сырыми, а не поджаренными.
Жирные сорта рыбы
Омега-3, которые содержатся в жирной морской рыбе, имеют свойство притягивать и удерживать влагу в клетках кожи, что, в последствии, может помочь разгладить мелкие и мимические морщинки.
Мидии
В них много селена, который положительно влияет на синтез эластина в эпидермисе, то есть улучшает тургор кожи и хорошо уплотняет ее.
Бобовые
Коллагеновые волокна кожи состоят из аминокислот, входящих в белковые продукты. Эти волокна обеспечивают нам четкий овал лица и защищают кожу от возрастного провисания.
Домашние помидоры
Помидоры обладают мощной клеточной защитой, аналогичной SPF-фактору.
Витамин С
Витамин С помогает коже восстанавливаться и обновляться самостоятельно. Он есть в шпинате, сладком перце, брокколи, клубнике, папайе и апельсинах.