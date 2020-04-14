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Плюс к молодости: продукты, продлевающие красоту и хорошую форму

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Плюс к молодости: продукты, продлевающие красоту и хорошую форму
06:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Качественный уход, здоровый образ жизни, генетика и правильный питьевой режим способствуют продлению молодости и поддержанию кожи в хорошей форме.

  • 1

    Авокадо

    Авокадо содержит ненасыщенные жиры в особой форме, благодаря которой они с легкостью проникают в клеточные мембраны, защищая их ДНК от агрессивного влияния окружающей среды.

  • 2

    Тыквенные семечки

    Благодаря высокому содержанию цинка, серы, витамина Е и кислот Омега-3 можно уменьшить количество морщин и даже сгладить шрамы пост акне. Есть их нужно сырыми, а не поджаренными.

  • 3

    Жирные сорта рыбы

    Омега-3, которые содержатся в жирной морской рыбе, имеют свойство притягивать и удерживать влагу в клетках кожи, что, в последствии, может помочь разгладить мелкие и мимические морщинки.

  • 4

    Мидии

    В них много селена, который положительно влияет на синтез эластина в эпидермисе, то есть улучшает тургор кожи и хорошо уплотняет ее.

  • 5

    Бобовые

    Коллагеновые волокна кожи состоят из аминокислот, входящих в белковые продукты. Эти волокна обеспечивают нам четкий овал лица и защищают кожу от возрастного провисания.

  • 6

    Домашние помидоры

    Помидоры обладают мощной клеточной защитой, аналогичной SPF-фактору.

  • 7

    Витамин С

    Витамин С помогает коже восстанавливаться и обновляться самостоятельно. Он есть в шпинате, сладком перце, брокколи, клубнике, папайе и апельсинах.

Топ продуктов, от которых следует отказаться при гриппе

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