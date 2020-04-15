Помогут похудеть: 10 низкокалорийных продуктов, которые стоит добавить в рацион

1 Зеленый чай Наряду с водой, зеленый чай — основа любого здорового рациона. Только если в воде калорий нет вообще, чашка зеленого чая содержит около 5 калорий, на переваривание которых организм тратит целых 20. Пейте больше жидкости, особенно тогда, когда вам кажется, что вы проголодались.

2 Бульоны Овощные, куриные и говяжьи бульоны быстро дарят насыщение, несмотря на то что в среднем в одной тарелке бульона содержится около 10 калорий. Готовьте бульон со специями, свежей зеленью и овощами: блюдо получается очень легким, полезным, сытным и согревающим.

3 Кабачки В легких и вкусных кабачках содержится всего 17 калорий на 100 граммов продукта, а значит, их можно и нужно готовить как можно чаще.

4 Стручковая фасоль Еще один низкокалорийный продукт для весеннего рациона — стручковая фасоль. Этот "овощ вечной молодости" содержит всего 30 калорий на 100 граммов, укрепляет здоровье, а благодаря большому количеству клетчатки в составе помогает быстро утолить голод. Мы считаем, что особенно вкусно стручковая фасоль получается с чесноком и приправами.

5 Капуста Любая капуста — легкий и крайне полезный продукт. Обязательно включите ее в свое весеннее меню: добавляйте в салаты и супы, ешьте, наконец, просто так — витамина С в капусте больше, чем в лимонах. А в 100 граммах белокочанной капусты содержится всего 25 калорий!

6 Грейпфрут Грейпфруты — лучший низкокалорийный перекус, богатый витаминами С, А и В, а также клетчаткой, выводящей из организма шлаки и токсины и ускоряющей процесс похудения. Смузи и коктейли на основе грейпфрута зарядят вас энергией на целый день и подарят хорошее настроение. Ну, а грейпфрутовый свежевыжатый сок можно с уверенностью назвать главным весенним напитком.

7 Свекла Свекла — мощный антиоксидант и самый важный для здорового кроветворения продукт. Свеклу можно смело отнести к диетическим продуктам: корнеплод содержит регулирующие жировой обмен вещества и около 50 калорий на 100 граммов. Обязательно добавьте этот полезный овощ в свой рацион.

8 Морковь Найдется не так много людей, которые назовут морковь своим любимым блюдом. Между тем, потрясающие рецепты с ней способны переубедить кого угодно. Взять хотя бы рецепт карамелизированной моркови с чили. Такое блюдо станет питательным ужином для всех, кто следит за здоровьем и фигурой. Тем более что в ста граммах моркови содержится всего 45 калорий.

9 Красная фасоль Весна — не время забывать и о белковой составляющей рациона. Лучший источник растительного белка с низкой калорийностью (93 калории на 100 грамм) — красная фасоль. Из нее получаются как отличные горячие блюда, так и легкие салаты.