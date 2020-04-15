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Помогут похудеть: 10 низкокалорийных продуктов, которые стоит добавить в рацион

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Помогут похудеть: 10 низкокалорийных продуктов, которые стоит добавить в рацион
06:20 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы почувствовать долгожданную лёгкость в теле и избавиться от лишнего жира мы советуем вам избегать тяжёлой пищи и включить в свой рацион эти 10 продуктов.

  • 1

    Зеленый чай

    Наряду с водой, зеленый чай — основа любого здорового рациона. Только если в воде калорий нет вообще, чашка зеленого чая содержит около 5 калорий, на переваривание которых организм тратит целых 20.

    Пейте больше жидкости, особенно тогда, когда вам кажется, что вы проголодались.

  • 2

    Бульоны

    Овощные, куриные и говяжьи бульоны быстро дарят насыщение, несмотря на то что в среднем в одной тарелке бульона содержится около 10 калорий.

    Готовьте бульон со специями, свежей зеленью и овощами: блюдо получается очень легким, полезным, сытным и согревающим.

  • 3

    Кабачки

    В легких и вкусных кабачках содержится всего 17 калорий на 100 граммов продукта, а значит, их можно и нужно готовить как можно чаще.

  • 4

    Стручковая фасоль

    Еще один низкокалорийный продукт для весеннего рациона — стручковая фасоль. Этот "овощ вечной молодости" содержит всего 30 калорий на 100 граммов, укрепляет здоровье, а благодаря большому количеству клетчатки в составе помогает быстро утолить голод.

    Мы считаем, что особенно вкусно стручковая фасоль получается с чесноком и приправами.

  • 5

    Капуста

    Любая капуста — легкий и крайне полезный продукт. Обязательно включите ее в свое весеннее меню: добавляйте в салаты и супы, ешьте, наконец, просто так — витамина С в капусте больше, чем в лимонах. А в 100 граммах белокочанной капусты содержится всего 25 калорий!

  • 6

    Грейпфрут

    Грейпфруты — лучший низкокалорийный перекус, богатый витаминами С, А и В, а также клетчаткой, выводящей из организма шлаки и токсины и ускоряющей процесс похудения.

    Смузи и коктейли на основе грейпфрута зарядят вас энергией на целый день и подарят хорошее настроение. Ну, а грейпфрутовый свежевыжатый сок можно с уверенностью назвать главным весенним напитком.

  • 7

    Свекла

    Свекла — мощный антиоксидант и самый важный для здорового кроветворения продукт. Свеклу можно смело отнести к диетическим продуктам: корнеплод содержит регулирующие жировой обмен вещества и около 50 калорий на 100 граммов.

    Обязательно добавьте этот полезный овощ в свой рацион.

  • 8

    Морковь

    Найдется не так много людей, которые назовут морковь своим любимым блюдом. Между тем, потрясающие рецепты с ней способны переубедить кого угодно.

    Взять хотя бы рецепт карамелизированной моркови с чили. Такое блюдо станет питательным ужином для всех, кто следит за здоровьем и фигурой. Тем более что в ста граммах моркови содержится всего 45 калорий.

  • 9

    Красная фасоль

    Весна — не время забывать и о белковой составляющей рациона. Лучший источник растительного белка с низкой калорийностью (93 калории на 100 грамм) — красная фасоль.

    Из нее получаются как отличные горячие блюда, так и легкие салаты.

  • 10

    Картофель

    Простой картофель содержит в своем составе витамин С, витамины группы В, полезный крахмал, а также минералы, способствующие снижению давления. Если приготовить его правильно (запечь в кожуре, например), картофель становится диетическим низкокалорийным продуктом — всего около 80 калорий на 100 граммов.

    Попробуйте запечь его с розмарином: аппетитные ломтики с чесноком и перцем станут отличным вариантом для вкусного и сытного обеда.

Пять продуктов без сахара, которые зарядят вас энергией

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