Пища, которая помогает бороться с депрессией

Ученые определили, что употребление горького шоколада благотворно влияет на психику. Люди, которые часто едят горький шоколад менее подвержены развитию депрессивного состояния. Группа канадских и британских ученных провела массовое исследование с участием 13 тысяч человек.
Исследователи анализировали рацион питания, психо-эмоциональное состояние и вредные привычки добровольцев.
В этом заслуга двух форм анандамидов, содержащихся в горьком шоколаде. Это вещества, которые обладают анальгетическими и противотревожными эффектами.
Ещё одно полезное свойство горького шоколада — стимуляция кровообращения. Нормализация кровяного обращения в головном мозге также является профилактикой для развития психологических отклонений.