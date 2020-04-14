Пища, которая помогает бороться с депрессией

Новости шоу бизнеса:Статистика подтвердила теорию ученых о том, что люди, употребляющие горький шоколад, менее подвержены депрессии.

Ученые определили, что употребление горького шоколада благотворно влияет на психику. Люди, которые часто едят горький шоколад менее подвержены развитию депрессивного состояния. Группа канадских и британских ученных провела массовое исследование с участием 13 тысяч человек.

Исследователи анализировали рацион питания, психо-эмоциональное состояние и вредные привычки добровольцев.

В этом заслуга двух форм анандамидов, содержащихся в горьком шоколаде. Это вещества, которые обладают анальгетическими и противотревожными эффектами.

Ещё одно полезное свойство горького шоколада — стимуляция кровообращения. Нормализация кровяного обращения в головном мозге также является профилактикой для развития психологических отклонений.