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"Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы

"Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
19:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Обязательно включайте их в рацион сейчас – их потребление укрепляет парный орган, делая его более устойчивым к опасному влиянию патогенных микроорганизмов.

В сезон разгула гриппа, простудных заболеваний и новой коронавирусной инфекции COVID19 особенно сильно рискуют легкие, которые становятся главной мишенью опасных недугов.

Существуют продукты, поддерживающие и оздоровляющие легкие за счет содержащихся в них веществ.Следующие продукты являются лучшими в этом деле.

Белый чай. По данным журнала Cuerpomente, он содержит впечатляюще высокое количество антиоксидантных полифенолов. Исследования показывают, что экстракт белого чая способен вызывать гибель клеток рака легких.

Киви. Для укрепления иммунной системы, способной противостоять натиску вирусов и бактерий, которые поражают дыхательные пути и легкие, организму необходим витамин С. Плоды киви – его лучший источник: в 100 граммах содержится 93 мг. Фрукт также содержит витамин Е, который усиливает действие витамина С.

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Лук. Вещество кверцетин и соединения серы, присутствующие в этом продукте, делают его натуральным лекарством от болезней легких и дыхательных путей. Молодой лук обладает достаточно мягким вкусом, позволяющим употреблять его в сыром виде.

Цикорий. Красный цикорий радиккио богат инулином, наиболее полезным типом клетчатки для укрепления кишечной микробиоты. Здоровая флора кишечника особенно эффективно помогает иммунной системе предотвращать инфекции, включая легочные.

Яблоки. Согласно исследованию Университетской клиники Святого Георгия в Лондоне, для укрепления органа, улучшения легочной функции очень полезно съедать одно-два в день. Ученые констатируют: любители яблок демонстрируют более значительный объем легких. Продукт содержит кверцетин, флавоноиды, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и отлично защищает легкие от агрессоров из внешней среды в виде загрязненного воздуха, аллергенов, табачного дыма и так далее.

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Эвкалипт. Летучие соединения, присутствующие в его листьях, растворяются в слизистой оболочке, повышая их стойкость к воздействию возбудителей опасных инфекций. Для употребления половину чайной ложки сухих листьев нужно смешать с чашкой воды.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Легкие.
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