ВОЗ: Алкоголь увеличивает риски заражения коронавирусом

Новости шоу бизнеса:В ВОЗ заявили, что употребление алкоголя увеличивает риск заражения коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что употребление алкоголя может увеличить риск заразиться коронавирусом и ухудшить состояние инфицированных заболеванием.

Как сообщает ТСН, организация уже порекомендовала мировым лидерам ограничить доступ спиртного на время пандемии.

"Алкоголь снижает иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья", - сообщили в ВОЗ.

Потребление алкоголя связывают с рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые могут сделать человека более уязвимым к заражению COVID-19. Кроме того, спиртное может обострить проблемы психического здоровья и привести к увеличению случаев насилия, особенно это касается стран, где внедряют меры социального дистанцирования и другие карантинные ограничения.

Также по данным ВОЗ, ежегодно из-за употребления алкоголя умирают около трех миллионов человек. "Поэтому люди должны свести к минимуму потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19", - заявили в организации.