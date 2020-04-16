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ВОЗ: Алкоголь увеличивает риски заражения коронавирусом

ВОЗ: Алкоголь увеличивает риски заражения коронавирусом
04:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В ВОЗ заявили, что употребление алкоголя увеличивает риск заражения коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что употребление алкоголя может увеличить риск заразиться коронавирусом и ухудшить состояние инфицированных заболеванием.

Как сообщает ТСН, организация уже порекомендовала мировым лидерам ограничить доступ спиртного на время пандемии.

"Алкоголь снижает иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья", - сообщили в ВОЗ.

Потребление алкоголя связывают с рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые могут сделать человека более уязвимым к заражению COVID-19. Кроме того, спиртное может обострить проблемы психического здоровья и привести к увеличению случаев насилия, особенно это касается стран, где внедряют меры социального дистанцирования и другие карантинные ограничения.

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Также по данным ВОЗ, ежегодно из-за употребления алкоголя умирают около трех миллионов человек. "Поэтому люди должны свести к минимуму потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19", - заявили в организации.

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Алкоголь, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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