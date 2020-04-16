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Особо опасны: ТОП продуктов, которые вредят нашей коже

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Особо опасны: ТОП продуктов, которые вредят нашей коже
23:38 Чт, 16 Апрель 2020 Телеграф formulakrasoty.com Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Ни для кого не секрет что все, что мы едим так или иначе оказывает влияние на наш организм и если ему не нравится то, чем мы его кормим, то кишечник и кожа обязательно нам об этом сообщат.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Эту простую истину не стоит игнорировать. Алкоголь оказывает пагубное воздействие на весь организм, включая кожу. Она теряет сияющий и нежный вид. А обезвоживание организма, которое является прямым следствием употребления алкоголя, провоцирует сухость кожи и появление морщин.

И это еще не все. Алкоголь выводит из организма витамин А, который отвечает за восстановление клеток дермы. Если подобное воздействие оказывается на организм регулярно, то это может привести к возникновению целого ряда кожных заболеваний, среди которых акне, псориаз, экзема и розацеа.

Сладости

То, что сладости не самым приятным образом влияют на наш внешний вид, известно уже давно. Сладкое — это одна из прямых причин набора лишнего веса, а также потери кожей упругости и эластичности. Если вы не хотите, чтобы ваша кожа старела, повреждалась и теряла ценный коллаген раньше времени, то постарайтесь минимизировать в своем рационе количество пищи, в состав которой входит сахар.

Белый хлеб

Белый хлеб относится к простым углеводам. Отличительная особенность продуктов этой категории заключается в том, что они обладают высоким гликемическим индексом и способствуют резкому повышению уровня сахара в крови. В результате сальные железы начинают работать активнее, а кожа теряет свой свежий и сияющий вид.

Молоко

Конечно, не следует совсем отказываться от молока. Однако знать о неприятных последствиях злоупотребления этим продуктом все же нужно. В составе молока присутствуют андрогены, которые провоцируют более активную работу сальных желез. В результате выделяется больше кожного сала, которое закупоривает поры и придает коже уставший и жирный вид.

Соль

Употребление соли также нужно значительным образом сократить. Все дело в том, что соль — это источник натрия. Если переборщить с этим продуктом, то можно стать "счастливым" обладателем отеков и темных кругов под глазами, а также заметить на своем лице все больше и больше черных точек.

Кофе и черный чай

Да-да! Если вы являетесь большим поклонником кофе или крепкого черного чая, то стоит задуматься о своих привычках и постараться заменить эти напитки на свежевыжатые соки и смузи. Почему? Напитки, в которых содержится кофеин, увеличивают уровень кортизола в крови. А это, по сути, гормон стресса. Кортизол ускоряет процессы старения кожи, обезвоживает и истончает ее.

Жирная пища

Относительно этого пункта важно уточнить один момент. Жиры бывают разные. Некоторые из них относятся к категории полезных и, напротив, должны быть в рационе каждого человека. Это красная рыба, авокадо, оливковое масло, орехи. А вот трансжиры, к которым относится жареная, копченая пища, например, фастфуд, провоцируют образование прыщей, черных точек и других кожных заболеваний.

Жирное мясо

Если вы употребляете слишком много жирного мяса, то проблемы с кожей, скорее всего, не заставят себя долго ждать. Мясо в больших количествах повышает концентрацию токсических продуктов азотистого обмена в крови. Эти вещества оказывают пагубное воздействие на ткани организма, включая кожные.

Орехи

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Орехи можно и нужно употреблять регулярно. Однако следует все же быть осторожным с этим полезным продуктом. Орешки достаточно калорийны, потому что содержат в своем составе полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Если есть их слишком много, то могут появиться прыщи.

Пряности

С пряностями дело обстоит примерно так же, как и с орехами. Сами по себе они очень полезны и улучшают работу всего организма в целом. Однако излишне острая и пикантная пища может стать причиной высыпаний и покраснений на коже.

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Питание, Здоровье, Кожа, Продукты питания, Лица, Уход за кожей лица, Дерматологи, Советы медиков, Советы дерматологов.
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