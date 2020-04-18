Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский возмущен количеством поправок к закону о банках
Зеленский возмущен количеством поправок к закону о банках
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
В Барселоне создали список неприкосновенных
В Барселоне создали список неприкосновенных
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день

Что нельзя есть, если вы худеете: список

Смотрите фото (5)
Что нельзя есть, если вы худеете: список
03:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Правильное питание и физическая активность - главные факторы, которые влияют на стройность фигуры.

  • 1

    Если вы решили сесть на диету, чтобы привести себя в форму, стоит знать, какие продукты следует выключить из своего рациона.

    Жареные блюда

    Полностью откажитесь от жаренных блюд, отдавайте предпочтение пище, которая приготовлена на пару или запеченная в духовке. Если пренебрегать этим правилом, то лишние килограммы вряд ли уйдут. Дело в том, что жареные блюда весьма калорийны и плохо усваиваются, а это влияет на работу всего организма.

  • 2

    Наваристые супы

    Отобедав наваристым борщом или щи со сметаной, вы очень скоро опять окажетесь перед дверцей холодильника, движимые чувством голода. Все потому, что такие супы представляют собой насыщенный концентрат питательных веществ, увеличивающий выработку желудочного сока. Именно поэтому одного блюда организму будет недостаточно.

  • 3

    Маринованные продукты

    Эти продукты вызывают также острую жажду. Содержащаяся в них соль обладает способностью задерживать жидкость в организме, что может стать причиной увеличения веса и отеков. Таким образом, полезнее для здоровья и фигуры будут свежие овощи и салаты.

  • 4

    Острые блюда

    Наравне с жареными и маринованными блюдами неполезны для подтянутой фигуры и острые блюда. Конечно, имбирь, чеснок, горчица, хрен, лук и жгучий перец способны украсить любое блюдо. Однако они еще и разогревают организм изнутри. Такой разогрев стимулирует кровоток и повышает аппетит. Как результат - отсутствие чувства насыщения и желание повторить прием пищи.

Завтрак - залог крепкого здоровья: что есть с утра, чтобы не набирать лишний вес

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Здоровье, Диета, Похудение, Продукты, Вредные свойства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)
03 Что скрывает Ваше подсознание: тест дня
04 Covid-19: назван еще один фактор риска для заражения вирусом
05 Зеленский возмущен количеством поправок к закону о банках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чехия планирует начать восстанавливать службы в храмах
Чехия планирует начать восстанавливать службы в храмах
Зеленский заявил, что Украина нуждается в помощи МВФ (Видео)
Зеленский заявил, что Украина нуждается в помощи МВФ
Ермак: Зеленский отводит большую роль Раде
Ермак: Зеленский отводит большую роль Раде
Все эти упражнения можно делать дома: упражнения для женщин за 50
Все эти упражнения можно делать дома: упражнения для женщин за 50
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь