Что нельзя есть, если вы худеете: список

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Если вы решили сесть на диету, чтобы привести себя в форму, стоит знать, какие продукты следует выключить из своего рациона.

Жареные блюда

Полностью откажитесь от жаренных блюд, отдавайте предпочтение пище, которая приготовлена на пару или запеченная в духовке. Если пренебрегать этим правилом, то лишние килограммы вряд ли уйдут. Дело в том, что жареные блюда весьма калорийны и плохо усваиваются, а это влияет на работу всего организма.