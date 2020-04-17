Covid-19: назван еще один фактор риска для заражения вирусом

Новости шоу бизнеса:Люди с ожирением могут дольше болеть, что увеличивает срок госпитализации.

Своим мнением поделился главный эпидемиолог Франции, пишет DailyMail. Жан-Франсуа Дельфрейси подчеркивает: около 25% французов подвержены высокому риску заражения вирусом в силу возраста, хронических заболеваний или ожирения. Особую озабоченность у него вызывают США, где 42,4% взрослого населения страдают от избыточного веса.

Как правило, ожирение сочетается с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, что повышает вероятность инфицирования и смерти. Эксперт предупреждает: болезнь не обходит стороной и молодых людей с лишними килограммами.

Предыдущее исследование показало: взрослые, страдающие ожирением, при заражении гриппом не только сталкиваются с серьезными осложнениями, но и дольше остаются инфицированными. Это означает, тучные люди с диагнозом COVID-19 могут больше времени находиться на лечении в больнице.

Предполагается, что при избыточном весе меняется иммунная реакция организма, а это приводит к хроническому воспалению.

Напомним, на утро 17 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 145 533 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4662 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 501 новый случай.