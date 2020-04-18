Каждый продукт имеет свои противопоказания: когда нельзя пить кефир

Новости шоу бизнеса:Кисломолочные продукты очень полезны, поэтому должны периодически появляться в нашем рационе. Но каждый продукт имеет и свои противопоказания.

Медики утверждают, что этот молочный продукт положительно действует на пищеварительную систему, потому что содержит пробиотики (полезные бактерии), которые улучшают микрофлору кишечника.

Лучше всего выбирать кефир 2,5% жирности, потому что в нем сохранены все полезные вещества и пить его стоит во второй половине дня, чтобы кальций легче усваивался.

Но медики не рекомендуют пить кефир людям, страдающим язвой желудка, панкреатитом, изжогой и тем, у кого повышенная кислотность желудка и непереносимость лактозы.

Но даже при отсутствии этих проблем, важно не перебарщивать с "дозой" кефира, употребляя его ежедневно. Он может привести к переизбытку насыщенных жиров.