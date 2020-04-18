Стильная самодельная маска своими руками (Фото)

Новости шоу бизнеса:Мы приведем вам несколько способов пошива маски и разберем, как сделать ее стильной.

С приходом нового вируса в мире наступил настоящий дефицит защитных средств и потому многие задумываются о том, как сшить модную маску для лица. Да еще и такую, чтобы защитила от самых летучих частиц вируса. Ведь болеть мало кто хочет.

Функции правильной защитной маски

Если рассматривать настоящую защитную медицинскую маску, то её основная функция - предотвращение попадания частичек вируса в дыхательные пути человека и защита окружающих от их распространения от больного. Такая маска изготовлена из особой медицинской ткани, поры которой меньше 0,1 нанометра (именно такой размер имеет коронавирус). Благодаря этому маска защищает носящего ее от заболевания.

Но при этом нужно учесть, что и она оказывает не долговременный эффект. Со временем маска увлажняется от паров дыхания. В результате увеличивает свою пропускную способность. То есть становится негодной. Поэтому медицинские маски необходимо менять каждые 2 часа.

Как работает самодельная маска

При отсутствии защитных масок в аптеке многие прибегают к пошиву средств защиты в домашних условиях. Для этого используют подручные средства, такие как бинт, марля, хлопчатобумажная ткань.

Помните о том, что декор лучше крепить на боковых частях маски, чтобы он не мешал свободному дыханию.

Как ухаживать за маской?

Учитывая, что защитное изделие работает не более 2 часов, а потом влажнеет от дыхания, в запасе лучше иметь несколько таких масок. Старайтесь регулярно менять и их. Использованную маску следует сложить в одноразовый пакет и выбросить.

Теперь вы знаете, как сшить стильную маску для лица, и можете даже во время пандемии оставаться модной! Будьте здоровы и верьте в лучшее.

Внимание! Самостоятельно сшитая маска не защитит вас от вируса! Пожалуйста, используйте медицинскую маску!