Продукты, которые укрепляют иммунитет

Новости шоу бизнеса:Забиваем холодильники, чтобы избежать болезней.

Диетолог рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет. Она отметила, что важно понимать, что основой хорошего иммунитета является не какой-то один продукт, а в целом сбалансированное питание.

По ее словам, полезны все продукты, снижающие внутреннее воспаление. К их числу диетолог отнесла различные ягоды (свежие и замороженные), зелень и продукты с содержанием рыбного жира.

"Достаточно съедать всего один киви, чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине С, — и это вместо двух-трех лимонов", — сообщила диетолог.

Она также рассказала, что у имбиря, помимо всего прочего, есть определенные обезболивающие свойства, но аналогичным анальгетиком является перец и куркума.