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Как побороть бессонницу: несколько ценных советов

Как побороть бессонницу: несколько ценных советов
17:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Регулярные нарушения сна могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Бессонница – частая проблема современного поколения. Для многих текущая ситуация в мире и необходимость самоизоляции могут усугублять проблемы со сном. Однако есть несколько советов, которые помогут сделать это быстрее от доцента кафедры психологии в Сиракузском колледже искусств и наук, доктора Ли Геллис.

Не заходите в спальню, когда не спите.

Если в не можете уснуть, встаньте с постели и займитесь каким-нибудь делом. Листание ленты в соцсетях не в счет!

Электронные устройства вообще лучше не использовать хотя бы за час до сна.

При этом комната должна быть темной, поэтому отдавайте предпочтение плотным шторам.

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Ограничьте дневной сон и потребление кофеина.

Если не можете заснуть, не проверяйте время постоянно. Это только усилит беспокойство об "упущенных часах".

Чтобы максимально расслабиться перед сном, попробуйте практики медитации и осознанности.

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Сон, Советы, Бессонница, Здоровбе.
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