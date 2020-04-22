Какие болезни обостряются весной?

Новости шоу бизнеса:Весна — сезон, когда нередки обострения хронических заболеваний.

Многие люди замечают, что с наступлением первых теплых дней здоровье начинает изменятся и не всегда в лучшую сторону. Весной могут активизироваться различные заболевания. О самых опасных из них рассказал терапевт Дмитрий Соловьёв.

По его словам, одной из самых опасных "весенних" заболеваний — это бронхиальная астма. Терапевт утверждает, что причина обострения бронхиальной астмы — повышенный аллергенный фон, например, цветение растений или загрязненность воздуха. Исследования показывают, что наибольшая концентрация пыли и выхлопных газов наблюдается в начале апреля.

Соловьёв рекомендовал людям, страдающих от бронхиальной астмы, регулярно выполнять профилактические действия.

Терапевт рассказал, что весной также обостряются психические расстройства. Многие люди могут чувствовать снижение настроения и сонливость. У некоторых наблюдаются такие проблемы, которые может решить только врач.