Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал необходимые шаги до завершения карантина
Шмыгаль назвал необходимые шаги до завершения карантина
Кабмин смягчил карантин для некоторых категорий граждан
Кабмин смягчил карантин для некоторых категорий граждан
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Музыка объединяет людей: киевляне спели хит Тины Кароль с балконов (Видео)
Музыка объединяет людей: киевляне спели хит Тины Кароль с балконов (Видео)

Какие болезни обостряются весной?

Какие болезни обостряются весной?
16:19 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Весна — сезон, когда нередки обострения хронических заболеваний.

Многие люди замечают, что с наступлением первых теплых дней здоровье начинает изменятся и не всегда в лучшую сторону. Весной могут активизироваться различные заболевания. О самых опасных из них рассказал терапевт Дмитрий Соловьёв.

По его словам, одной из самых опасных "весенних" заболеваний — это бронхиальная астма. Терапевт утверждает, что причина обострения бронхиальной астмы — повышенный аллергенный фон, например, цветение растений или загрязненность воздуха. Исследования показывают, что наибольшая концентрация пыли и выхлопных газов наблюдается в начале апреля.

Соловьёв рекомендовал людям, страдающих от бронхиальной астмы, регулярно выполнять профилактические действия.

Все в меру: чем опасна передозировка витамином D

Терапевт рассказал, что весной также обостряются психические расстройства. Многие люди могут чувствовать снижение настроения и сонливость. У некоторых наблюдаются такие проблемы, которые может решить только врач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Заболевания, Весна, Болезни весной, Какие болезни обостряются весной, Весенние заболевания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
02 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
03 Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
04 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
05 Коронавирус в Украине: за сутки заболели почти полтысячи человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Следующим вызовом станут майские праздники
Зеленский: Следующим вызовом станут майские праздники
ОП: В Украине стартуют клинические исследования лекарства от COVID-19
В Украине стартуют исследования лекарства от COVID-19
Энергетический коллапс: Экс-министр Плачков представил антикризисный план
Плачков представил антикризисный план для энергетики
Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь