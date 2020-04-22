Как правильно носить медицинскую маску

Новости шоу бизнеса:До сих пор ведутся споры о том, насколько целесообразно носить маски здоровому человеку.

Куда выбрасывать использованную одноразовую маску

Медицинские маски на сегодняшний день все еще остаются дефицитом. Многие украинцы пытаются шить маски дома из марли или бинтов. Самые простые делаются из 4-х слоев. Некоторые медики считают, что лучше делать из 16, а то и из 32 слоев. При пошиве приложите маску к лицу и убедитесь, что можете легко дышать.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует защищать лицо только, если вы чихаете или кашляете. Или же оказываете помощь человеку с подозрением на коронавирус.

Врачи, которые находятся в непосредственном контакте с больными, носят не одноразовые маски, а респираторы №95 и FFP2. Цифра 95 означает, что такие средства защиты фильтруют 95% воздуха и не дают проникнуть микроскопическим частицам, которые больше 0,3 микрона. На данный момент есть данные, что размер вируса COVID-19 в среднем составляет чуть больше 0,1 микрона.

"Если вам спокойнее находиться в маске, то носите ее. Хотя бы для того, чтобы не касаться руками лица. Но ни в коем случае не носите одноразовую маску повторно. Тем более не стирайте ее, не мойте. Марлевые маски можно стирать, но перед повторным применением обязательно прогладьте утюгом", – говорит терапевт Валентина Андрейченко.

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

Не касайтесь маски во время использования. В случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.

Как только маска становится сырой или мокрой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.

Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски). Сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов. Обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.