Почему диабет опасен при коронавирусе?

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Она связана с перепроизводством иммунных клеток.

К такому выводу пришли специалисты из Уханьского университета, пишет DailyMail.

При инфицировании SARS-CoV-2 ускоряется метаболизм глюкозы через синтез цитокинов. В организме срабатывает сигнал об опасности, и таким образом активируется "цитокиновый шторм", который приводит к образованию большого количества иммунных клеток.

Иммунный "всплеск" дает воспаление, часто оно наблюдается в легких. Это увеличивает риск смерти у пациентов с сахарным диабетом при заражении коронавирусом.

"Цитокиновые бури" – распространенное осложнение не только при COVID-19 и гриппе, но и при других респираторных инфекциях. Например, они бывают при рассеянном склерозе, панкреатите.

"Глюкоза служит основным питательным веществом, стимулирующим клеточный метаболизм, – подчеркивают авторы исследования. – Метаболизм глюкозы и воспалительная сигнальная сеть цитокинов развиваются вместе".

По предположениям ученых, именно "цитокиновый шторм" объясняет, почему у одних людей сильная реакция на коронавирус, а у других – только легкие симптомы. Предполагается, что у молодых людей иммунная система вырабатывает более низкие уровни цитокинов.