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Сердечники и самоизоляция: как уберечь свое здоровье на карантине

Сердечники и самоизоляция: как уберечь свое здоровье на карантине
18:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики доказали, что одни из наиболее отягчающих протекание коронавируса - болезни сердца.

Люди, страдающие сердечными недугами, должны себя беречь вдвойне. Как не дать болезни шанса - читайте ниже.

Во-первых, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, соблюдать правила образа жизни, гигиены и ограничения контактов. Обязательно нужно принимать плановые препараты, проводить самоконтроль состояния по доступным методам (измерение АД, пульса, температуры и т.д).

При необходимости надо обращаться к врачу по телефону, ухудшение самочувствие является показанием вызова врача на дом.

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Во-вторых, чтобы улучшить состояние здоровья сердечникам рекомендуется каждый день делать физические упражнения, например проводить легкую гимнастику или уборку дома. Также в доме следует почаще открывать окна.

Как защититься от сердечного приступа?

Особое внимание следует обратить на питание. Прежде всего нужно потреблять не менее 1,5 литров воды в день. Есть лучше небольшими порциями, с интервалами не меньше 3 часов. В обед следует ограничиваться либо супом, либо вторым. По возможности, надо увеличить количество овощей и фруктов.

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Все по теме:

Болезни, Сердце, Здоровье, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Самоізоляція.
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