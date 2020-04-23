Сердечники и самоизоляция: как уберечь свое здоровье на карантине

Новости шоу бизнеса:Медики доказали, что одни из наиболее отягчающих протекание коронавируса - болезни сердца.

Люди, страдающие сердечными недугами, должны себя беречь вдвойне. Как не дать болезни шанса - читайте ниже.

Во-первых, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, соблюдать правила образа жизни, гигиены и ограничения контактов. Обязательно нужно принимать плановые препараты, проводить самоконтроль состояния по доступным методам (измерение АД, пульса, температуры и т.д).

При необходимости надо обращаться к врачу по телефону, ухудшение самочувствие является показанием вызова врача на дом.

Во-вторых, чтобы улучшить состояние здоровья сердечникам рекомендуется каждый день делать физические упражнения, например проводить легкую гимнастику или уборку дома. Также в доме следует почаще открывать окна.

Особое внимание следует обратить на питание. Прежде всего нужно потреблять не менее 1,5 литров воды в день. Есть лучше небольшими порциями, с интервалами не меньше 3 часов. В обед следует ограничиваться либо супом, либо вторым. По возможности, надо увеличить количество овощей и фруктов.