Кофеин может замедлить набор веса

Новости шоу бизнеса:Кофеин придает большинству не только бодрость и сосредоточенность, он может защитить от быстрого набора веса.

Кофеин предлагает большинству не только бодрость и сосредоточенность, он может защитить от быстрого набора веса. Такие данные предлагаются исследованием, опубликованным в Journal of Functional Foods.

Группа ученых кормила лабораторных крыс в течение месяца жирной пищей. Половина при этом получала кофеин, извлеченный из чая матча, эквивалентный четырем чашкам в день.

В конце месяца, группа, потреблявшая кофеин, набрала на 16% меньше веса. В отношении жира показатель был на 22% меньше, чем у контрольной группы, которой кофеин не давали.

"Принимая во внимание полученные данные, чай матча и кофеин можно считать "средствами" от ожирения. Исследование может быть расширено для испытания на людях. Это поможет понять, можно ли использовать кофеин как потенциальную стратегию защиты от набора лишнего веса", — рассказывает Эльвира Гонсалес де Мехия, соавтор исследования и профессор кафедры наук о питании в Иллинойском университете.