Самые полезные сочетания привычных продуктов

1 Яблоко и шоколад Яблоко и шоколад — это необычное сочетание, но вместе с тем весьма полезное для организма человека. Конечно, выбирать стоит только качественный темный шоколад, ведь именно он укрепляет иммунитет, активизирует работу мозга и благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Вместе яблоки и шоколад, представляют собой эффективное средство профилактики и лечения онкологических заболеваний, проблем с сердцем и сосудами. Это все грамотная и слаженная работа фермента катехина, содержащегося в шоколаде, и антиоксиданта кверцетина, присутствующего в яблоках.

2 Зеленый чай и лимон Пьете зеленый чай с лимоном? Продолжайте в том же духе! Зеленый чай и лимон — это идеальное сочетание для крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Такой напиток прекрасно утоляет жажду и заряжает организм бодростью и энергией. Кроме того, действие кахетинов, содержащихся в зеленом чае и отвечающих за долголетие и крепкий иммунитет, увеличивается в несколько раз и "виноват" в этом именно витамин С.

3 Йогурт и овощи Забудьте про йогурты с добавками. Они не особо полезны для вашего организма и содержат в своем составе красители, консерванты и сахар. Остановите свой выбор на натуральном йогурте. В нем достаточно много кальция и других полезных веществ. Такой продукт улучшает работу желудка и нормализует микрофлору кишечника. Единственное, что стоит в него добавить — это свежие овощи. Например, морковку или сельдерей. Получится настоящий поливитаминный взрыв, который пойдет на пользу всему вашему организму. К тому же клетчатка, которая в больших количествах содержится в овощах, способствует лучшему усвоению кальция.

4 Помидоры и оливковое масло Помидоры и оливковое масло присутствуют в рационе каждого жителя Италии. Следует отметить, что итальянцы редко страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому стоит взять на вооружение это полезное и очень вкусное сочетание. Это вовсе не случайность, а научно обоснованная закономерность. В помидорах содержится ценное вещество ликопин, которое улучшает работу сердечно-сосудистой системы, препятствует возникновению атеросклероза и развитию злокачественных опухолей. Еще лучше оно усваивается организмом в компании с жирами. Поэтому оливковое масло — это лучший "напарник" для сочных помидоров.

5 Печень и помидоры В печени содержится большое количество железа. Нехватка этого ценного микроэлемента в организме человека может привести к разным проблемам со здоровьем. Среди них следует выделить общее недомогание, хроническую усталость, замедленный метаболизм, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Получить максимум пользы из печени можно, употребляя ее с помидорами. Связано это с тем, что железо хорошо усваивается организмом только в компании с витамином С. Помидоры, как известно, хороший источник аскорбиновой кислоты.

6 Овсяная каша и апельсиновый сок Овсянка и апельсиновый сок — это классический завтрак героев американских телесериалов и кассовых фильмов. И это неслучайно. Такой завтрак предлагают вовсе не потому, что он красиво смотрится на экране, а потому, что он очень питательный и полезный. Конечно, речь идет о свежевыжатом апельсиновом соке, ведь пакетированные варианты содержат в своем составе слишком много сахара и других добавок. И овсянка, и сок из апельсина являются ценным источником фенолов, которые вместе действуют еще эффективнее. Регулярное употребление этих продуктов поможет нормализовать работу пищеварительной системы, вывести из организма все шлаки и токсины и очистить организм.

7 Петрушка и лимон Витамин С — это очень важное вещество, которое гарантирует крепкий иммунитет, повышает защитные силы организма и нормализует все метаболические процессы. Недостаток аскорбиновой кислоты обязательно нужно восполнять. Гораздо лучше этот витамин всасывается в кровь, если поступает вместе с железом. К слову, "двигателем" процесса здесь выступает именно аскорбинка, и именно железу без этого витамина никак не обойтись. К слову, железо содержится не только в мясе, но и в овощах, и в зелени. Например, в петрушке. Петрушка, как и любая зелень, прекрасно сочетается с цитрусовыми, ценными источниками витамина С. Поэтому смело включайте петрушку и лимон в свой рацион.

8 Авокадо и шпинат Авокадо и шпинат — это продукты, к которым российский потребитель еще не успел привыкнуть, но любить их строго необходимо, к тому же еще и вместе. Этому есть простое объяснение. В компании друг друга авокадо и шпинат представляют собой совершенное сочетание всех без исключения диетологических показателей. Шпинат — это важный источник витамина А и лютеина. Однако сами по себе они не способны существенным образом повлиять на общее состояние организма. Если же соединить их с полезными растительными жирами, которые в большом количестве содержатся в авокадо, то работа пищеварительной системы станет значительно лучше.

9 Мясо и розмарин Мясо должно входить в рацион каждого здорового человека. Это ценный источник белка, который играет важную роль во всех процессах, протекающих в организме. Однако важно знать, как правильно готовить этот продукт, чтобы извлечь из него максимум пользы. Это варка или тушение. Но иногда так хочется отведать аппетитное запеченное или жареное мясо! Подобные способы приготовления не считаются полезными и приводят к образованию канцерогенных соединений. Можно ли минимизировать негативный эффект? Можно. Нужно правильно замариновать мясо. Обязательно добавьте розмарин. Во-первых, он полезен сам по себе, а во-вторых, эта пряность является ценным источником природных антиоксидантов, которые ограничивают образование вредных веществ, возникающих в процессе жарки и запекания.