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В Украине пересадили костный мозг от неродственного донора

В Украине пересадили костный мозг от неродственного донора
23:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В Украине ребенку пересадили костный мозг от неродственного донора.

В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора, операция проведена в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" (Киев), сообщила основатель благотворительного фонда "IDonor: Всеукраинская платформа донорства" Ирина Заславец.

"В Украине пересадили костный мозг от неродственного донора мальчику Назарчику. Ему чуть больше года. И клетками с ним поделился гражданин Германии", - написала она на своей странице в сети Фейсбук.

Заславец рассказала, что мальчик страдал комбинированным иммунодефицитом, генетической болезнью, от которой когда-то уже умер его брат.

Она сообщила, что донор был найдет фондом "Украинский реестр доноров костного мозга", который получил доступ в международный реестр, насчитывающий 37 млн потенциальных доноров.

"Охматдет обратился к Украинскому реестру доноров костного мозга. Тот нашел донора в Германии. Парень, который идеально подошел, сразу согласился. Самым тяжелым оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь уже был объявлен карантин и отменено авиа и транспортное пассажирское сообщение", - рассказала Заславец.

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Перевозку костного мозга осуществила компания DHL Express Ukraine, специальный контейнер был доставлен грузовым самолетом.

Трансплантацию 1 апреля провел заведующий отделением трансплантации костного мозга и интенсивной химиотерапии и иммунотерапии больницы "Охматдет" Александр Лисица.

"С тех пор мы держали все в секрете, ждали, когда костный мозг заработает. И вот это наконец произошло! Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес", - сообщила Заславец.

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Трансплантация, Охматдет, Ирина Заславец.
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