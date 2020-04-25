Лечит тело и душу: почему нужно чаще смеяться

Новости шоу бизнеса:Улыбаться и смеяться нужно как можно чаще, потому что во время смеха укрепляются мышцы лица, кровь приливает к коже.

Несколько лет назад калифорнийские ученые провели эксперимент. Половине группы из 40 добровольцев показали комедийный ролик. Затем все участники прошли тест на память и сдали анализ слюны на гормоны.

Лучшие результаты оказались у первой группы. К тому же у тех, кто посмотрел ролик, уровень гормона стресса кортизола был значительно ниже.

Ученые давно подметили: память лучше работает у тех, кто редко подвергается стрессам. Не говоря о том, что смех увеличивает выработку эндорфинов, дающих чувство радости.

За творчество отвечает правое полушарие. Когда человек слышит шутку, сперва работает левое, которое обрабатывает и анализирует информацию. Поняв смысл шутки, человек смеется: в это время подключается правое полушарие, отвечающее за творчество.

Таким образом смех помогает быстро и эффективно решать насущные проблемы.

По смеху можно определить характер человека. Открытый смех у веселых, остроумных людей с бурным темпераментом. Сдержанный говорит об уравновешенности и надежности, но такие люди часто скучны. Прикрывают рот при смехе робкие и неуверенные в себе личности.

Ухмылка вместо смеха характерна для скрытных, лживых и даже жестоких людей. Если человек смеется и при этом морщит нос, перед вами эмоциональный, капризный и непостоянный индивид.

Если пришлось общаться с незнакомым угрюмым человеком, попробуйте вызвать на его лице улыбку. Необязательно превращаться в шута горохового: достаточно просто сделать собеседнику комплимент.

Считается, с остроумными людьми легче и веселее жить. Если ваш избранник оказался именно таким, не отставайте от него. Мужчинам нравятся женщины, которые ценят их юмор. Это поднимает самооценку.