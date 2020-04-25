Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава Минфина: Украина намерена вовремя погашать долговые обязательства
Глава Минфина: Украина намерена вовремя погашать долговые обязательства
Нефедов об увольнении: Это, конечно, не трагедия, но жаль
Нефедов об увольнении: Это, конечно, не трагедия, но жаль
Пидручный: Санитра не будет тренировать всю женскую сборную
Пидручный: Санитра не будет тренировать всю женскую сборную
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля

Лечит тело и душу: почему нужно чаще смеяться

Лечит тело и душу: почему нужно чаще смеяться
14:01 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Улыбаться и смеяться нужно как можно чаще, потому что во время смеха укрепляются мышцы лица, кровь приливает к коже.

Несколько лет назад калифорнийские ученые провели эксперимент. Половине группы из 40 добровольцев показали комедийный ролик. Затем все участники прошли тест на память и сдали анализ слюны на гормоны.

Лучшие результаты оказались у первой группы. К тому же у тех, кто посмотрел ролик, уровень гормона стресса кортизола был значительно ниже.

Ученые давно подметили: память лучше работает у тех, кто редко подвергается стрессам. Не говоря о том, что смех увеличивает выработку эндорфинов, дающих чувство радости.

За творчество отвечает правое полушарие. Когда человек слышит шутку, сперва работает левое, которое обрабатывает и анализирует информацию. Поняв смысл шутки, человек смеется: в это время подключается правое полушарие, отвечающее за творчество.

Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение

Таким образом смех помогает быстро и эффективно решать насущные проблемы.

По смеху можно определить характер человека. Открытый смех у веселых, остроумных людей с бурным темпераментом. Сдержанный говорит об уравновешенности и надежности, но такие люди часто скучны. Прикрывают рот при смехе робкие и неуверенные в себе личности.

Ухмылка вместо смеха характерна для скрытных, лживых и даже жестоких людей. Если человек смеется и при этом морщит нос, перед вами эмоциональный, капризный и непостоянный индивид.

Неожиданное средство от инфарктов: обычная соль может предотвратить заболевания сердца

Если пришлось общаться с незнакомым угрюмым человеком, попробуйте вызвать на его лице улыбку. Необязательно превращаться в шута горохового: достаточно просто сделать собеседнику комплимент.

Считается, с остроумными людьми легче и веселее жить. Если ваш избранник оказался именно таким, не отставайте от него. Мужчинам нравятся женщины, которые ценят их юмор. Это поднимает самооценку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Здоровье, Ученые, Эксперимент, Смех.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
02 Причины появления прыщей на лице и теле
03 День дочери 2020: история и особенности праздника
04 Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение
05 Выход Украины из карантина: план Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета
ВОЗ: Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета
Украинцев предупредили о похолодании
Украинцев предупредили о похолодании
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Xiaomi готовит новую версию смарт-часов Watch Color
Xiaomi готовит новую версию смарт-часов Watch Color
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь