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Какие продукты питания опасны и вредны в летний сезон - список

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Какие продукты питания опасны и вредны в летний сезон - список
03:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Летом важно не только больше пить воды, но и употреблять полезные для здоровья продукты питания. А вот 5 наиболее вредных разновидностей.

  • 1

    Шашлыки. Большинство людей негативно отнесутся к включению в рейтинг вредных продуктов чуть ли не любимого летнего лакомства. Но приготовленное на открытом огне мясо содержит животные белки, способные вызвать опухоли.

    Если вам так нравится процесс разведения огня и приготовления пищи на углях, готовьте овощи. Если же без мяса никак не обойтись, разрезайте его на самые мелкие кусочки, чтобы не допустить обугливания.

  • 2

    Мороженое. Неужели и это летнее лакомство вредно? Если вам хочется охладиться в жару, поставьте в холодильник йогурт или напитки без сахара. В половине чашке ванильного мороженого целых 145 калорий, но кого насытит эта половина? А еще в ней 58 мг натрия, 8 г жира, 17 г углеводов и 32 мг холестерина.

  • 3

    Острая пища. Почему ее не рекомендуется есть именно летом? А потому, что в жаркое время после употребления острого организм вырабатывает дополнительное количество тепла. За это отвечает компонент капсаицин, и вызывающий характерный острый привкус.

  • 4

    Чай и кофе. Популярные горячие напитки, повышающие температуру тела в то время, когда нам хочется охлаждаться. Кофе с сахаром дополнительно еще и вызывают обезвоживание.

  • 5

    Соусы. Во многих соусах большой показатель калорий, они вызывают вздутия и заторможенность. А в некоторых избыток MSG (глутамата натрия) и соли. MSG способен провоцировать развитие астмы, головных болей и даже травм мозга.

Самые полезные сочетания привычных продуктов

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Здоровье, Лето, Продукты, Вред.
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