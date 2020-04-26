Какие продукты питания опасны и вредны в летний сезон - список

Шашлыки. Большинство людей негативно отнесутся к включению в рейтинг вредных продуктов чуть ли не любимого летнего лакомства. Но приготовленное на открытом огне мясо содержит животные белки, способные вызвать опухоли.
Если вам так нравится процесс разведения огня и приготовления пищи на углях, готовьте овощи. Если же без мяса никак не обойтись, разрезайте его на самые мелкие кусочки, чтобы не допустить обугливания.
Мороженое. Неужели и это летнее лакомство вредно? Если вам хочется охладиться в жару, поставьте в холодильник йогурт или напитки без сахара. В половине чашке ванильного мороженого целых 145 калорий, но кого насытит эта половина? А еще в ней 58 мг натрия, 8 г жира, 17 г углеводов и 32 мг холестерина.
Острая пища. Почему ее не рекомендуется есть именно летом? А потому, что в жаркое время после употребления острого организм вырабатывает дополнительное количество тепла. За это отвечает компонент капсаицин, и вызывающий характерный острый привкус.
Чай и кофе. Популярные горячие напитки, повышающие температуру тела в то время, когда нам хочется охлаждаться. Кофе с сахаром дополнительно еще и вызывают обезвоживание.
Соусы. Во многих соусах большой показатель калорий, они вызывают вздутия и заторможенность. А в некоторых избыток MSG (глутамата натрия) и соли. MSG способен провоцировать развитие астмы, головных болей и даже травм мозга.