Какие продукты питания опасны и вредны в летний сезон - список

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Шашлыки. Большинство людей негативно отнесутся к включению в рейтинг вредных продуктов чуть ли не любимого летнего лакомства. Но приготовленное на открытом огне мясо содержит животные белки, способные вызвать опухоли.

Если вам так нравится процесс разведения огня и приготовления пищи на углях, готовьте овощи. Если же без мяса никак не обойтись, разрезайте его на самые мелкие кусочки, чтобы не допустить обугливания.