Настоящие "витаминные бомбы": лучшие продукты для иммунитета

Сложившаяся ситуация с коронавирусом заставила людей более внимательно относиться к личной гигиене и ценить здоровье. В период пандемии важно придерживаться правильного рациона питания, ведь именно сейчас организм особо нуждается в витаминах и полезных веществах.
Шпинат
Это один из самых популярных и питательных видов овощной зелени. Шпинат богат на витамины и ценные микроэлементы, в частности железо. В составе этого растения есть антиоксиданты, которые помогают в борьбе против рака и хронических заболеваний.
Морковь
Этот оранжевый овощ - настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. В моркови много бета-каротина, который положительно влияет на зрение и состояние кожи. Также этот овощ имеет антиоксидантное действие, поэтому защищает иммунную систему от различных вирусов и бактерий.
Рыба
Добавляйте в свой рацион почаще рыбу, в ней много цинка, фосфора, кальция и селена. Эти вещества играют важную роль в поддержании иммунитета.
Картофель
Этот простой и бюджетный продукт, который часто появляется на наших столах, также признан "витаминной бомбой". Картофель богат на витамин С, калий и вещества-электролиты, которые повышают защитные функции иммунной системы.