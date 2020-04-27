Настоящие "витаминные бомбы": лучшие продукты для иммунитета

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Сложившаяся ситуация с коронавирусом заставила людей более внимательно относиться к личной гигиене и ценить здоровье. В период пандемии важно придерживаться правильного рациона питания, ведь именно сейчас организм особо нуждается в витаминах и полезных веществах.

Шпинат

Это один из самых популярных и питательных видов овощной зелени. Шпинат богат на витамины и ценные микроэлементы, в частности железо. В составе этого растения есть антиоксиданты, которые помогают в борьбе против рака и хронических заболеваний.