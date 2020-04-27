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Настоящие "витаминные бомбы": лучшие продукты для иммунитета

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Настоящие "витаминные бомбы": лучшие продукты для иммунитета
04:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Эти продукты необходимо употреблять для укрепления иммунной системы.

  • 1

    Сложившаяся ситуация с коронавирусом заставила людей более внимательно относиться к личной гигиене и ценить здоровье. В период пандемии важно придерживаться правильного рациона питания, ведь именно сейчас организм особо нуждается в витаминах и полезных веществах.

    Шпинат

    Это один из самых популярных и питательных видов овощной зелени. Шпинат богат на витамины и ценные микроэлементы, в частности железо. В составе этого растения есть антиоксиданты, которые помогают в борьбе против рака и хронических заболеваний.

  • 2

    Морковь

    Этот оранжевый овощ - настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. В моркови много бета-каротина, который положительно влияет на зрение и состояние кожи. Также этот овощ имеет антиоксидантное действие, поэтому защищает иммунную систему от различных вирусов и бактерий.

  • 3

    Рыба

    Добавляйте в свой рацион почаще рыбу, в ней много цинка, фосфора, кальция и селена. Эти вещества играют важную роль в поддержании иммунитета.

  • 4

    Картофель

    Этот простой и бюджетный продукт, который часто появляется на наших столах, также признан "витаминной бомбой". Картофель богат на витамин С, калий и вещества-электролиты, которые повышают защитные функции иммунной системы.

Помогут, но не спасут: продукты, которые ошибочно считают панацеей от COVID-19

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Здоровье, Витамины, Продукты, Польза.
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