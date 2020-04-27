Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье

Новости шоу бизнеса:Названы частые бытовые ошибки, которые пагубно влияют на наше здоровье.

В доме необходимо постоянно поддерживать порядок и чистоту, хоть это бывает и довольно трудно. Есть вещи, на которые во время уборки, мы не обращаем внимания, а они способны навредить нашему здоровью. Что это за ошибки?

Увлекаетесь кондиционером для белья

Чтобы белье и одежда были не только чистыми и мягкими, но и ароматными, многие хозяйки не жалеют добавлять в них кондиционер. Но не стоит перебарщивать с этим средством. В нем содержится много ароматизаторов, которые могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение слизистой. Помимо этого, кондиционеры в большом количестве способны сделать вещи не мягкими, а наоборот, более жесткими.

Редко проводите влажную уборку

Не забывайте, что мыть полы и протирать пыль следует не менее двух раз в неделю. Дело в том, что на различных поверхностях оседают пылевые клещи, которые продуцируют вредоносные вещества в огромных объемах. То есть пылевой клещ может вызвать аллергию, проявляясь в виде сыпи на коже, бугристых очагов покраснения, проблем с дыхательной функцией.

Забываете менять губки для посуды

Раз в неделю меняйте кухонную губку, за это время, по причине влажного состояния, в ней накапливается множество бактерий и пользоваться ею больше нельзя. Если пренебрегать этим правилом, то бактерии с губки попадут на вашу посуду, а потом и в организм, а это чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Не меняете кухонные полотенца

Тоже самое касается и кухонных полотенец, которые многие используют годами. Но они не могут служить вечно, ведь спустя время в них начинают жить бактерии и с помощью стирки от них вряд ли можно будет избавиться. Кухонные полотенца желательно менять раз в 3-4 месяца.