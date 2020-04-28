Главное не увлекаться: сколько чашек кофе можно пить в день

Новости шоу бизнеса:Научные сотрудники из Австралии рассказали, сколько чашек кофе в среднем человек может выпить без вреда для организма.

Ученые из Университета Южной Австралии проанализировали данные 347 077 пациентов в возрасте от 37 до 73 лет.

Среди них были и люди со специфичным геном CYP1А2, благодаря которому организм быстрее переваривает кофеин.

Исследование показало, что употребление шести и больше чашек кофе в день повышает риск инфаркта на 22% в сравнении с теми, кто пьет не больше двух. При этом люди с вышеописанным геном рискуют точно так же, и им тоже не стоит увлекаться тонизирующим напитком.

Высокий уровень кофеина в крови способствует росту давления, что является фактором риска при проблемах с сердцем. Общеизвестно, что сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности во всем мире. Но их возможно предотвратить!

Многие знают, что если пить много кофе, то можно почувствовать нервное возбуждение, дрожь и даже тошноту. А все потому, что кофеин помогает телу работать быстрее и активнее, но за это приходится расплачиваться.

Интересен и еще один вывод: те, кто вообще не пьет кофе или заменяет его декафом, тоже рискуют получить проблемы с сердцем (риск повышен на 11% и 7% в сравнении с теми, кто употребляет 1−2 чашки). Дело в том, что в кофе много полезных антиоксидантов, которые благотворно влияют на здоровье.

Таким образом специалисты разрешили пить кофе, но просили не увлекаться. И на том спасибо!