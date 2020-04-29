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Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат

Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат
12:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса:В Украине в протокол лечения больных коронавирусом добавили гепарин.

Министерство здравоохранения Украины разрешило использовать для лечения коронавируса препараты-гепарины, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду

"У большинства пациентов с коронавирусной болезнью во время ее течения есть тромбоэмболические осложнения. Поэтому для лечения COVID-19 в Украине будут использовать препараты-гепарины",- сказал он.

По его словам, специалисты Минздрава, которые составляют протокол, обратили внимание на гепарин в протоколах других стран, поэтому решили добавить препарат в национальный протокол лечения коронавируса.

Гепаринпрепарат, разжижающий кровь.

Как сообщалось, в Украине выявлены 9866 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, из них за последние сутки зафиксировали 456.

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Минздрав, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19, Протокол лечения коронавируса, Гепарин.
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