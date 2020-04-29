Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат

Новости шоу бизнеса:В Украине в протокол лечения больных коронавирусом добавили гепарин.

Министерство здравоохранения Украины разрешило использовать для лечения коронавируса препараты-гепарины, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду

"У большинства пациентов с коронавирусной болезнью во время ее течения есть тромбоэмболические осложнения. Поэтому для лечения COVID-19 в Украине будут использовать препараты-гепарины",- сказал он.

По его словам, специалисты Минздрава, которые составляют протокол, обратили внимание на гепарин в протоколах других стран, поэтому решили добавить препарат в национальный протокол лечения коронавируса.

Гепарин — препарат, разжижающий кровь.

Как сообщалось, в Украине выявлены 9866 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, из них за последние сутки зафиксировали 456.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины