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Укрепят здоровье: травы, которые полезно добавлять в чай

Укрепят здоровье: травы, которые полезно добавлять в чай
17:37 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Одним из самых популярных напитков в мире является чай, потому что он обладает приятным вкусом и ароматом.

Если вы хотите сделать его более полезным, тогда добавьте к нему щепотку трав - они передадут напитку свои полезные микроэлементы и витамины. Какие именно травы помогут укрепить здоровье?

Мята

Душистые листочки мяты оказывают успокаивающее действие. Кроме того, мята охлаждает, поэтому чай с этой ароматной травкой — идеальный вариант для жаркого летнего дня. Зимой мята тоже полезна: она помогает сбить температуру во время простуды или гриппа, снимает головную боль и оказывает обезболивающее действие.

Шалфей

В этой траве много антиоксидантов, которые способствуют выведению свободных радикалов из организма и препятствуют развитию онкологических заболеваний и болезней сердца. Регулярное употребление чая с листьями и цветочками шалфея способствует замедлению процессов старения в организме и стимулирует умственную деятельность.

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Жасмин

Благоухающий жасмин стимулирует работу мозга и оказывает освежающее действие. Другой полезный эффект цветка — тонизирующий: если чувствуете упадок сил и хроническую усталость, непременно добавляйте в чай цветочки бодрящего растения. А еще напиток полезен при гипотензии и отсутствии аппетита.

Зверобой

Чай со зверобоем — настоящий эликсир здоровья. Напиток является прекрасным антидепрессантом, восстанавливает гормональный баланс у женщин, стимулирует мыслительную деятельность, помогает при простудах, а также при язвах и гастритах с пониженной кислотностью.

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Ромашка

Как известно, ромашковый чай прекрасно успокаивает, но полезен он не только этим: напиток укрепляет иммунитет, снимает воспаление и устраняет спазмы в желудке, а также облегчает менструальные боли у женщин.

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Здоровье, Напиток, Чай, Польза, Травы.
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