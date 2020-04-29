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Термозащита при укладке волос: зачем нужна и как правильно выбрать

Термозащита при укладке волос: зачем нужна и как правильно выбрать
21:14 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Стайлеры создают идеальную прическу, но повреждают локоны: влага испаряется из волоса, а связи в кератине нарушаются.

Частая укладка волос стайлерами, утюжками или феном делает волосы сухими, склонными к обламыванию. А если умудряетесь орудовать утюжком от 140 градусов по влажным волосам, портите их в разы больше.

Часто утюжки оснащены контролером температуры от 170 градусов. Если нагреть волосы до 200, полностью разрушится их внутренняя структура. Такой волос невозможно восстановить: кератин, уходы, процедуры дадут кратковременный визуальный эффект, и повторять их приходится регулярно.

В составе термозащиты ищите силиконы, протеины пшеницы, акрилатные сополимеры. Подбирайте средства под тип волос, иначе рискуете перегрузить их или "недопитать". Сухие волосы требуют кремовых текстур, здоровые и нормальные – легких спреев на основе воды.

Масляная защита не подойдет для тонких волос, склонных к жирности и пушению. Она сделает их визуально грязными, утяжелит. Такие текстуры хороши для обладательниц жестких и вьющихся локонов.

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Не столь важно, чем укладываете: и фен, и утюжок одинаково нагревают волосы. Перед феном термозащиту нужно положить на влажные пряди. Если привыкли сушить естественным путем, нанесите ее на сухую шевелюру, и только тогда приступайте к укладке утюжком.

Чтобы термозащита легла ровно, используйте гребень. Прочешите им волосы после нанесения и прямо перед сушкой или укладкой.

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Волосы, Здоровье волос, Термозащита.
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