Чистим организм без лекарств: лучшие продукты для детоксикации

Новости шоу бизнеса:Нашему организму, чтобы хорошо себя чувствовать, время от времени нужно очищение.

Лук

Молодой лук способствует усвоению питательных веществ, а также улучшает процесс пищеварения. Кроме того, этот продукт обладает противомикробными и противоопухолевыми свойствами.

Диетологи советуют включать лук в свой ежедневный рацион, чтобы в организме не накапливались вредные вещества.

Свекла

Молодая свекла помогает печени выводить токсины из организма, а также поддерживает ее здоровье.

Интересно, что ученые доказали и омолаживающие свойства данного продукта: если не хочется рано стареть, необходимо 4 раза в неделю есть сырую свеклу (можно пить сок).

Оливковое масло

Оливковое масло не только насыщает организм витамином Е и жирными кислотами, но и способствует снижению холестерина.

Также оливковое масло в паре с фруктовыми соками очень благотворно влияет на желчный пузырь.

Капуста

Волокна обычной, белокочанной капусты выводят из организма все токсины, а также способствуют уменьшению целлюлита.

Чтобы забыть об "апельсиновой корочке", необходимо ежедневно есть салат из свежей капусты.

Яблоко

Яблоки за счет своего уникального состава помогают очищать весь организм.

Интересно, что пектин – основа яблока, не просто выводит токсины и нормализует обменные процессы, но и очищает организм от металлов и вредных пищевых добавок.