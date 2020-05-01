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Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать

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Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
03:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Названы продукты питания, которые не нужно есть утром.

  • 1

    Здоровый завтрак дает сытость, повышает работоспособность и даже укрепляет иммунитет. Если не чувствуете утреннего прилива сил, завтрак был неправильным.

    Сдобная выпечка

    То есть любая выпечка, где есть дрожжи. Начнется повышенное газообразование - и в течение дня будет совсем не весело.

    Батон тоже попадает под это правило, поэтому излюбленный бутерброд с колбаской лучше заменить цельнозерновым хлебом с кусочком адыгейского сыра.

  • 2

    Кисломолочка

    Многие начинают завтрак с йогурта, рассчитывая на"силу бактерий". Но если употребить любой кисломолочный напиток натощак, агрессивная соляная кислота попросту"съест" эти бактерии. И завтрак окажется бесполезным.

    Чтобы действительно получить пользу от йогурта и кефира, пейте их через 3 часа после завтрака или вместо ужина.

  • 3

    Бананы

    Этим фруктом умудряются заменять и завтрак, и обед, и ужин. Если не есть банан натощак, он действительно принесет много пользы. А вот в качестве завтрака только навредит. В бананах есть магний, который, попав в пустой желудок, быстро усваивается. А это серьезная нагрузка на сердце.

  • 4

    Груши

    Не стоит есть на завтрак и груши: грубая клетчатка травмирует слизистую желудка. Употребление таких плодов натощак - отличное слабительное. Вы же не хотите начинать деть с"досадного сюрприза"?

  • 5

    Цитрусовые

    В мякоти цитрусовых содержатся органические кислоты, с которыми не всегда справится даже здоровый желудок. Съеденные натощак, мандарины и апельсины приводят к частым отрыжке и изжоге.

    Людям с повышенной кислотностью цитрусовые вообще противопоказаны: могут спровоцировать гастрит или язву.

  • 6

    Сырые овощи

    Овощной салат на завтрак не лучшее решение. В огурцах и капусте есть кислоты, раздражающие слизистую и вызывающие изжогу. Если регулярно есть натощак помидоры, можно заработать язву. Всему виной содержащаяся в томатах дубильная кислота.

  • 7

    Кофе

    Завтрак не должен состоять из одного кофе. Лучше этим напитком наслаждаться после еды. Для голодного желудка - тяжелейшая нагрузка. Если пить его натощак, днем могут возникнуть проблемы с перевариванием пищи.

  • 8

    Сладости

    С утра поджелудочная железа малоактивна. А поскольку сахар увеличивает выработку инсулина, сладкая еда"перегружает" орган. Сладкие завтраки могут вывести поджелудочную из строя, что чревато развитием сахарного диабета.

    Чтоб завтрак приносил только пользу, утро нужно начинать с овсяной, гречневой, кукурузной каш, яичницы или омлета, творога. Без пересола и избытка сахара.

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