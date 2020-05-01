Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать

1 Здоровый завтрак дает сытость, повышает работоспособность и даже укрепляет иммунитет. Если не чувствуете утреннего прилива сил, завтрак был неправильным. Сдобная выпечка То есть любая выпечка, где есть дрожжи. Начнется повышенное газообразование - и в течение дня будет совсем не весело. Батон тоже попадает под это правило, поэтому излюбленный бутерброд с колбаской лучше заменить цельнозерновым хлебом с кусочком адыгейского сыра.

2 Кисломолочка Многие начинают завтрак с йогурта, рассчитывая на"силу бактерий". Но если употребить любой кисломолочный напиток натощак, агрессивная соляная кислота попросту"съест" эти бактерии. И завтрак окажется бесполезным. Чтобы действительно получить пользу от йогурта и кефира, пейте их через 3 часа после завтрака или вместо ужина.

3 Бананы Этим фруктом умудряются заменять и завтрак, и обед, и ужин. Если не есть банан натощак, он действительно принесет много пользы. А вот в качестве завтрака только навредит. В бананах есть магний, который, попав в пустой желудок, быстро усваивается. А это серьезная нагрузка на сердце.

4 Груши Не стоит есть на завтрак и груши: грубая клетчатка травмирует слизистую желудка. Употребление таких плодов натощак - отличное слабительное. Вы же не хотите начинать деть с"досадного сюрприза"?

5 Цитрусовые В мякоти цитрусовых содержатся органические кислоты, с которыми не всегда справится даже здоровый желудок. Съеденные натощак, мандарины и апельсины приводят к частым отрыжке и изжоге. Людям с повышенной кислотностью цитрусовые вообще противопоказаны: могут спровоцировать гастрит или язву.

6 Сырые овощи Овощной салат на завтрак не лучшее решение. В огурцах и капусте есть кислоты, раздражающие слизистую и вызывающие изжогу. Если регулярно есть натощак помидоры, можно заработать язву. Всему виной содержащаяся в томатах дубильная кислота.

7 Кофе Завтрак не должен состоять из одного кофе. Лучше этим напитком наслаждаться после еды. Для голодного желудка - тяжелейшая нагрузка. Если пить его натощак, днем могут возникнуть проблемы с перевариванием пищи.