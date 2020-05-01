Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать

Здоровый завтрак дает сытость, повышает работоспособность и даже укрепляет иммунитет. Если не чувствуете утреннего прилива сил, завтрак был неправильным.
Сдобная выпечка
То есть любая выпечка, где есть дрожжи. Начнется повышенное газообразование - и в течение дня будет совсем не весело.
Батон тоже попадает под это правило, поэтому излюбленный бутерброд с колбаской лучше заменить цельнозерновым хлебом с кусочком адыгейского сыра.
Кисломолочка
Многие начинают завтрак с йогурта, рассчитывая на"силу бактерий". Но если употребить любой кисломолочный напиток натощак, агрессивная соляная кислота попросту"съест" эти бактерии. И завтрак окажется бесполезным.
Чтобы действительно получить пользу от йогурта и кефира, пейте их через 3 часа после завтрака или вместо ужина.
Бананы
Этим фруктом умудряются заменять и завтрак, и обед, и ужин. Если не есть банан натощак, он действительно принесет много пользы. А вот в качестве завтрака только навредит. В бананах есть магний, который, попав в пустой желудок, быстро усваивается. А это серьезная нагрузка на сердце.
Груши
Не стоит есть на завтрак и груши: грубая клетчатка травмирует слизистую желудка. Употребление таких плодов натощак - отличное слабительное. Вы же не хотите начинать деть с"досадного сюрприза"?
Цитрусовые
В мякоти цитрусовых содержатся органические кислоты, с которыми не всегда справится даже здоровый желудок. Съеденные натощак, мандарины и апельсины приводят к частым отрыжке и изжоге.
Людям с повышенной кислотностью цитрусовые вообще противопоказаны: могут спровоцировать гастрит или язву.
Сырые овощи
Овощной салат на завтрак не лучшее решение. В огурцах и капусте есть кислоты, раздражающие слизистую и вызывающие изжогу. Если регулярно есть натощак помидоры, можно заработать язву. Всему виной содержащаяся в томатах дубильная кислота.
Кофе
Завтрак не должен состоять из одного кофе. Лучше этим напитком наслаждаться после еды. Для голодного желудка - тяжелейшая нагрузка. Если пить его натощак, днем могут возникнуть проблемы с перевариванием пищи.
Сладости
С утра поджелудочная железа малоактивна. А поскольку сахар увеличивает выработку инсулина, сладкая еда"перегружает" орган. Сладкие завтраки могут вывести поджелудочную из строя, что чревато развитием сахарного диабета.
Чтоб завтрак приносил только пользу, утро нужно начинать с овсяной, гречневой, кукурузной каш, яичницы или омлета, творога. Без пересола и избытка сахара.