"Болезнь высокой чистоты": назван побочный эффект дезинфицирующих средств

Новости шоу бизнеса:Доктор Евгений Комаровский рассказал о побочном эффекте массового применения дезинфицирующих средств.

Комаровский напомнил, что медицинская наука давно оперирует понятием "болезни высокой чистоты".

Врач подчеркнул, что человеческий организм готов к тому, чтобы регулярно контактировать с миллиардами бактерий и вирусов. Однако из-за обильного использования мыла дезинфицирующих средств и тому подобного контакты детей с грязью резко уменьшаются, и иммунитет, условно остается как-бы недогруженным.

"Он не может в полном объеме делать то, что ему положено. И он начинает реагировать на все то, на что в обычных условиях он бы не реагировал, если бы занимался вирусами, бактериями, глистами, грибами и так далее", - отмечает педиатр.

Комаровский подчеркнул, что именно это и есть главная причина огромного количества аллергических заболеваний - недогруженность иммунитета приводит к неадекватным иммунным реакциям организма.

Комаровский уверен, что массовое применение дезинфицирующих средств обязательно приведет к значительному росту аллергических заболеваний.

"Нам предстоит увидеть увеличение количества случаев астмы, сезонной аллергии - это всё мы будем расхлебывать еще долгие годы, даже если уже забудем о вирусе", - подчеркнул он.