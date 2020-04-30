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"Болезнь высокой чистоты": назван побочный эффект дезинфицирующих средств

"Болезнь высокой чистоты": назван побочный эффект дезинфицирующих средств
22:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Доктор Евгений Комаровский рассказал о побочном эффекте массового применения дезинфицирующих средств.

Комаровский напомнил, что медицинская наука давно оперирует понятием "болезни высокой чистоты".

Врач подчеркнул, что человеческий организм готов к тому, чтобы регулярно контактировать с миллиардами бактерий и вирусов. Однако из-за обильного использования мыла дезинфицирующих средств и тому подобного контакты детей с грязью резко уменьшаются, и иммунитет, условно остается как-бы недогруженным.

"Он не может в полном объеме делать то, что ему положено. И он начинает реагировать на все то, на что в обычных условиях он бы не реагировал, если бы занимался вирусами, бактериями, глистами, грибами и так далее", - отмечает педиатр.

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Комаровский подчеркнул, что именно это и есть главная причина огромного количества аллергических заболеваний - недогруженность иммунитета приводит к неадекватным иммунным реакциям организма.

Комаровский уверен, что массовое применение дезинфицирующих средств обязательно приведет к значительному росту аллергических заболеваний.

"Нам предстоит увидеть увеличение количества случаев астмы, сезонной аллергии - это всё мы будем расхлебывать еще долгие годы, даже если уже забудем о вирусе", - подчеркнул он.

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Здоровье, Мыло, Дезинфекция, Евгений Комаровский, Антибактериальные средства, Дезинфицирующие средства.
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