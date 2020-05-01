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"Выжимаем" пользу полностью: овощи и фрукты с самой полезной кожурой

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"Выжимаем" пользу полностью: овощи и фрукты с самой полезной кожурой
11:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы также начнете использовать кожуру определенных овощей и фруктов, то их польза значительно увеличится. Но как это сделать?

Очистив фрукты и овощи, мы привыкли выбрасывать кожуру в мусорное ведро. Тем не менее в ней есть много преимуществ, которыми мало кто пользуется. Сами по себе фрукты богаты витаминами А, В и С и минералами, такими как калий и магний. Кроме того, в них содержится большое количество антиоксидантов и клетчатки. 

Во многих случаях может показаться невозможным съесть кожуру апельсина, мандарина или банана, поскольку ее текстура не способствует употреблению. Однако есть различные способы, которые помогают сделать это, прежде чем выбрасывать. В некоторых случаях вы можете есть кожуру вместе с самими фруктами, а также использовать для приготовления компотов или сопровождения десертов и настоев. Фактически оболочка, которая покрывает фрукты, очень важна из-за высокого содержания клетчатки. Растительные волокна создают ощущение сытости и помогают контролировать вес.

Теперь, когда вы знаете некоторые преимущества кожуры фруктов и овощей, прежде чем выбрасывать ее, постарайтесь извлечь максимальную пользу из таких продуктов, как апельсин, мандарин, банан, тыква, огурец и помидор.

Мандарин

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Одним из цитрусовых с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов является мандарин. Он выделяется витаминами А и С, которые отвечают за правильное развитие и функционирование обмена веществ. Помимо наслаждения вкусом, вы также можете воспользоваться его кожурой – от приготовления настоев до использования в салатах, а также для масел и уксусов, чтобы придать иной вкус некоторым десертам.

Тыква

Запеченная тыква считается одним из любимых блюд многих людей. Однако знаете ли вы все преимущества этого овоща?

Основным качеством тыквы является ее высокое содержание каротина, который в печени превращается в витамин А. Но самое важное в этом случае то, что в кожуре накапливается большее количество белка, клетчатки и калия, чем в мякоти. Также она обладает слабительными и мочегонными свойствами.

Банан

Кожура бананов содержит витамины, магний и калий. Кроме того, еще одним поразительным компонентом является триптофан, природный антидепрессант, который поддерживает уровень серетонина в мозге и улучшает настроение людей. Чтобы воспользоваться банановой кожурой, вы можете приготовить компот, а также натереть ее на терке и добавить в тесто.

Помидоры

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Помидоры часто добавляются в салаты или соусы. Они отличаются богатством витамина С и высоким содержанием ликопина, фитохимического вещества с мощным антиоксидантным эффектом. Фактически, один из лучших способов использовать их качества – съесть вместе с кожурой.

Кроме того, во многих случаях кожура таких продуктов, как зеленые помидоры, черника, сливы и яблоки, помогает контролировать и снижать уровень сахара в крови.

Апельсин

Как и в помидорах, кожура апельсина также является ценным природным источником антиоксидантов (в основном, витамина С) и клетчатки. Однако мало кто решится есть апельсин вместе с ней. К счастью, вы можете использовать апельсиновую кожуру в других целях, например, в кондитерских изделиях или настоях. Также можно сделать засахаренные апельсиновые корки или использовать их для варенья.

Огурец

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Огурец – это овощ, богатый витаминами А, В1, В2 и С, которые также находятся в кожуре. Кроме того, в ней содержится высокое количество калия и клетчатки. Это идеальное средство против запоров и для увлажнения стенок кишечника. Огурцы с кожурой можно использовать как в сыром виде, так и в качестве дополнения к настойке.

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Питание, Здоровье, Продукты, Фрукты, Овощи, Польза, Кожура.
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