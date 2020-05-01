Нехватка кальция и сидячая работа: что разрушает наш позвоночник

Новости шоу бизнеса:От состояния позвоночника напрямую зависит здоровье органов.

Проблемы с кровообращением, пищеварением, сердцем нередко связаны с защемлением или кривизной его "звеньев".

Какие привычки делают позвоночник слабым?

Курение может серьезно вредить позвоночным дискам, об этом мы подробно рассказывали ранее. Из-за никотина и других "ядов" нарушается циркуляция крови, что лишает "позвонки" важных веществ. Они недополучают "питание" и постепенно разрушаются.

Зависимость от смартфона губительна для позвоночника: мы склоняемся над экранами, зажимаем гаджет плечом, сутулимся. Итог - искривление позвонков, смещение дисков.

Слабый контроль за рационом, нехватка кальция приводят к остеопорозу. Особенно проблема актуальна для людей старше 40 лет. Молочные продукты, орехи, зеленые овощи, листовая зелень - из этого мы должны получать кальций ежедневно. Причем с возрастом организму нужно все больше и больше.

Отсутствие контроля за осанкой увеличивает нагрузку на органы. Прямая спина - это здоровье изнутри, а привычка сутулиться с годами лишает нас этой привилегии. Йога, гимнастика для позвоночника, строгий контроль за спиной - наши лучшие друзья. А вот привычка класть ногу на ногу - это и сутулость, и нагрузка на крестец, и препятствие для циркуляции крови в сосудах.

Сидячая работа лишает нас движения. Делайте перерывы на гимнастику, фитбол, прогулки. Разминайте шейно-воротниковый отдел, вращайте головой.

Тяжелые сумки замените рюкзаком через плечо. Избавляйтесь от привычки таскать тяжести, особенно в одной руке: она даст проблемы с позвоночником вплоть до "перекоса" тела.

Высокие каблуки - еще одна возможность "добить" позвоночник, ослабленный офисной работой, гаджетами и тяжелыми сумками. Проводите "на высоте" минимум времени, желательно только "по большим праздникам", отдавайте предпочтение широкому устойчивому каблуку.