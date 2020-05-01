Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь
Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь
Глава дипломатии ЕС: Пандемия не повлияет на санкции против РФ
Глава дипломатии ЕС: Пандемия не повлияет на санкции против РФ
В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
Ева Лонгория показала постройневшую фигурку на новом фото
Ева Лонгория показала постройневшую фигурку на новом фото

Нехватка кальция и сидячая работа: что разрушает наш позвоночник

Нехватка кальция и сидячая работа: что разрушает наш позвоночник
20:37 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:От состояния позвоночника напрямую зависит здоровье органов.

Проблемы с кровообращением, пищеварением, сердцем нередко связаны с защемлением или кривизной его "звеньев".

Какие привычки делают позвоночник слабым?

Курение может серьезно вредить позвоночным дискам, об этом мы подробно рассказывали ранее. Из-за никотина и других "ядов" нарушается циркуляция крови, что лишает "позвонки" важных веществ. Они недополучают "питание" и постепенно разрушаются.

Зависимость от смартфона губительна для позвоночника: мы склоняемся над экранами, зажимаем гаджет плечом, сутулимся. Итог - искривление позвонков, смещение дисков.

Названы правила здорового позвоночника (Фото)
Названы правила здорового позвоночника (Фото)Читать полностью

Слабый контроль за рационом, нехватка кальция приводят к остеопорозу. Особенно проблема актуальна для людей старше 40 лет. Молочные продукты, орехи, зеленые овощи, листовая зелень - из этого мы должны получать кальций ежедневно. Причем с возрастом организму нужно все больше и больше.

Отсутствие контроля за осанкой увеличивает нагрузку на органы. Прямая спина - это здоровье изнутри, а привычка сутулиться с годами лишает нас этой привилегии. Йога, гимнастика для позвоночника, строгий контроль за спиной - наши лучшие друзья. А вот привычка класть ногу на ногу - это и сутулость, и нагрузка на крестец, и препятствие для циркуляции крови в сосудах.

Сидячая работа лишает нас движения. Делайте перерывы на гимнастику, фитбол, прогулки. Разминайте шейно-воротниковый отдел, вращайте головой.

Защитит Ваши кости: чем полезен чернослив

Тяжелые сумки замените рюкзаком через плечо. Избавляйтесь от привычки таскать тяжести, особенно в одной руке: она даст проблемы с позвоночником вплоть до "перекоса" тела.

Высокие каблуки - еще одна возможность "добить" позвоночник, ослабленный офисной работой, гаджетами и тяжелыми сумками. Проводите "на высоте" минимум времени, желательно только "по большим праздникам", отдавайте предпочтение широкому устойчивому каблуку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Вред, Спина, Позвоночник, Привычки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
03 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
04 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
05 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
День в ООС: боевики стреляли из минометов, двое военнослужащих ВСУ ранены
Ситуация на фронте: двое бойцов ВСУ ранены
Убытки от пандемии: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир
Убытки от пандемии: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир
Недорогой смартфон OnePlus Z получит процессор от компании Qualcomm (Фото)
Недорогой смартфон OnePlus Z получит процессор от компании Qualcomm (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь