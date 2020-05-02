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Насморк и сухой кашель: в чем разница между COVID-19 и обычной аллергией

Насморк и сухой кашель: в чем разница между COVID-19 и обычной аллергией
18:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Может ли COVID-19 проявляться аллергией на пыльцу - далее в материале.

То, что кажется тяжелой формой поллиноза, в реальности может быть проявлением коронавируса. К такому выводу пришли врачи из Великобритании.

Красные глаза, боль в горле, насморк, усталость, сухой кашель - вам не кажутся эти симптомы знакомыми? Они говорят о начале поллиноза или аллергии на пыльцу растений. Но проблема заключается в том, что эти же самые симптомы сопровождают и коронавирусную инфекцию.

По прогнозам экспертов в этом году уровень пыльцы в некоторых странах мира будет самым высоким за последние 70 лет. В Великобритании 13 млн человек страдают от поллиноза.

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Они беспокоятся, что не смогут вовремя отличить одно не слишком опасное расстройство от другого, гораздо более тревожного. Сс подробным руководством о том, как это сделать, выступил Королевский колледж врачей общей практики.

Поллиноз или аллергический ринит - аллергия, вызываемая пыльцой от деревьев, травы или семян, которые наш организм ошибочно воспринимает за угрозу. Коронавирус тоже может вызывать похожие симптомы, но в этом случае иммунная система реагирует на настоящую опасность - угрожающий жизни вирус. Один из самых простых способов отличить одно от другого, это обратить внимание на то, насколько меняется тяжесть симптомов в зависимости от времени суток и погоды.

При поллинозе симптомы могут смещаться и усиливаться в течение дня, что зависит от уровня пыльцы, который максимален в полдень и вечером, но минимален утром. Влажная погода смягчает течение поллиноза, уменьшая содержание пыльцы в воздухе.

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У коронавируса и поллиноза разные начальные стадии. В первом случае это повышение температуры, а во втором устойчивой кашель, слезотечение и насморк. Скачок температуры при COVID-19 связан с выделением цитокинов иммунной системы, предназначенные для борьбы с вирусом.

Кашель вызывается раздражениями, которые пыльца провоцирует в дыхательных путях

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Все по теме:

Здоровье, Аллергия, Аллергический ринит, Коронавирус, Поллиноз, Covid-19.
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