Беда с этими чипсами: губительные свойства продукта для всего организма

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали, почему так усердно ругают картофельные чипсы.

Диетологи западного журнала Health Affairs назвали все причины, по которым картофельные чипсы, мимо которых трудно пройти в супермаркете, грозят нам не только набором лишнего веса, но и серьезными заболеваниями организма.

"Жареный картофель - один из основных продуктов, которые наиболее тесно связаны с увеличением веса. Пакет чипсов - одна из худших вещей, которые мы позволяем себе, когда пытаемся сбросить вес", - утверждают специалисты.

Как отмечают диетологи, вредность чипсов заключается в том, что они обладают большим количеством калорий при низкой питательной ценности. Насыщение после употребления жареной картошки проходит очень быстро и человека снова настигает чувство голода.

"В чипсах мало витаминов и минералов, они задерживают воду и отложения жира на животе", - указано в научном материале.

Более того, в картофельных чипсах из магазина было обнаружено высокое содержание натрия. При их частом употреблении это вещество повышает артериальное давление, а это может спровоцировать инсульт или сердечные приступы.