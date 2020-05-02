Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
Протестующие устроили пикник под Офисом президента
Главный инфекционист США о коронавирусе: Я почти уверен, что он вернется
Главный инфекционист США о коронавирусе: Я почти уверен, что он вернется
Брынзак: Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно
Брынзак: Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно
Веру Кекелию выписали из роддома: позитивный видеоотчет
Веру Кекелию выписали из роддома: позитивный видеоотчет

Беда с этими чипсами: губительные свойства продукта для всего организма

Беда с этими чипсами: губительные свойства продукта для всего организма
22:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали, почему так усердно ругают картофельные чипсы.

Диетологи западного журнала Health Affairs назвали все причины, по которым картофельные чипсы, мимо которых трудно пройти в супермаркете, грозят нам не только набором лишнего веса, но и серьезными заболеваниями организма.

"Жареный картофель - один из основных продуктов, которые наиболее тесно связаны с увеличением веса. Пакет чипсов - одна из худших вещей, которые мы позволяем себе, когда пытаемся сбросить вес", - утверждают специалисты.

Как отмечают диетологи, вредность чипсов заключается в том, что они обладают большим количеством калорий при низкой питательной ценности. Насыщение после употребления жареной картошки проходит очень быстро и человека снова настигает чувство голода.

Какие продукты могут быть смертельно опасными

"В чипсах мало витаминов и минералов, они задерживают воду и отложения жира на животе", - указано в научном материале.

Более того, в картофельных чипсах из магазина было обнаружено высокое содержание натрия. При их частом употреблении это вещество повышает артериальное давление, а это может спровоцировать инсульт или сердечные приступы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Вред, Чипсы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 С чем категорически нельзя пить чай
04 "У меня игра, куда вы меня везете": Гусев рассказал, как очнулся в скорой
05 Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нацгвардейцы задержали трех человек в Чернобыльской зоне
Нацгвардейцы задержали трех человек в Чернобыльской зоне
&quot;Карантин один для всех, а не для избранных&quot;: мэр Ивано-Франковска поддержал Бондаренко
Карантин: мэр Ивано-Франковска поддержал коллегу из Черкасс
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
День жен-мироносиц 2020: история и традиции праздника
День жен-мироносиц 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь