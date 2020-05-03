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Диетологи описали правильный весенний завтрак

Диетологи описали правильный весенний завтрак
07:34 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи уверяют: правильный завтрак поможет быстро прийти в форму и выглядеть лучше.

Мы все чаще замечаем признаки авитаминоза. Усталость, неважное состояние кожи и волос. Диетологи рассказали, как с помощью правильного завтрака можно быстро прийти в форму и выглядеть лучше.

Правильный завтрак может не только зарядить энергией на весь день, но и поможет укрепить иммунитет. Основой хорошего завтрака специалисты называют цельнозерновой хлеб и различные каши — например, овсянка или пшено – с добавлением сухофруктов. Весной завтраки нужно насыщать витаминами. Особенно необходим в эти дни витамин D.

Витамин D можно найти в яичном желтке, поэтому во время завтрака к каше нужно добавлять вареное яйцо или омлет. На тост из цельнозернового хлеба диетологи рекомендуют положить кусочек рыбы жирных сортов – лосося, семги или форели.

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Также идеальным вариантом для завтрака специалисты считают творог. А вот из напитков советуют обратить внимание на какао, цикорий и отвар шиповника.

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Здоровье, Советы диетологов, Завраки, Весенний завтрак, Правильный весенний завтрак.
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